Книгой года ВВС 2024 стал сборник короткой прозы "Мои женщины"
Киев • УНН
BBC Украина назвала победителей 20-й литературной премии "Книга года BBC 2024" в трех номинациях. Каждый победитель получит премию в размере £1000, а издатели смогут использовать логотип премии.
BBC Украина объявила победителей юбилейной 20-й литературной премии Книга года BBC 2024, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.
Детали
Книгой года ВВС 2024 стал сборник короткой прозы «Мои женщины» Юлии Илюхи издательства «Билка».
В номинации «Эссеистика» победил Юрий Рокецкий с биографическим романом «Всьо чотко!» Сергей Кузьминский и «Братья Гадюкины» издательства «Наш Формат».
Победителем в номинации Детская книга года стал сборник сказок Граси Олийко «И никакие это не выдумки» издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».
Церемония награждения состоялась в книжном магазине-кофейне «Сенс» в Киеве.
Добавим
Конкурс проходит в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В этом году жюри выбирало финалистов среди 40 изданий.
Победитель в каждой номинации получает премию в размере £1 000 в гривнах. А издатели книг-победителей смогут использовать логотип премии Книга года ВВС на следующих изданиях.