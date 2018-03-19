Климкин посетит институты ЕС и НАТО в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 марта осуществит визит в институты ЕС и НАТО в Брюсселе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
В рамках визита запланировано участие министра во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС с участием Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Программой предусмотрены встречи министра с первым вице-президентом Европейской комиссии по вопросам лучшего управления, межинституционных отношений и верховенства права Франсом Тиммермансом, комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, рядом министров иностранных дел ЕС.
П.Климкин примет участие в публичном мероприятии Центра европейской политики (EPC) "Строя безопасную и прочную Украину: прогресс и вызовы".
Во время визита в Брюссель министр также проведет встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Напомним, ранее П.Климкин заявил, что МИД Украины подготовило и 19 марта представит министрам иностранных дел стран ЕС идею о списках персональных санкций в отношении лиц, участвующих в проведении незаконных выборов президента РФ в аннексированному Крыму.