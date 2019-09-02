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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112756 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123590 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115114 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121053 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125878 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151193 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150745 просмотра

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Кличко открыл самую большую и самую современную школу в Украине

Кличко открыл самую большую и самую современную школу в Украине

Киев  •  УНН

 • 8689 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил школьников столицы с началом нового учебного года и торжественно открыл новую школу в Днепровском районе Киева, на улице Хорольский, 19, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского головы Киева.

По словам мэра, эта школа - крупнейшая и самая современная в Украине. Три спортзала, бассейн, актовый и танцевальный залы, библиотека, медицинский блок, столовая, музей, тир, игровые и спальные комнаты для младших классов. В учебных классах - интерактивные экраны, системы для изучения иностранных языков, компьютеры. Школа имеет стадион, спортивный и игровой площадки, площадка для изучения правил дорожного движения.

"Еще несколько лет назад, на этом месте стояло заброшенное помещение, школой сложно было назвать. Сведено более 100 лет назад, оно находилось в очень "утомленном состоянии". Поэтому мы демонтировали старое здание и возвели новое, современное 4-этажное здание, - подчеркнул Кличко. - Как и все новые учебные заведения Киева, эта школа - безопасная - с видеонаблюдением, охранной сигнализацией. А также -енергоефективна. Со своим тепловым пунктом. Каждый класс оборудовали датчиком температуры для автоматического регулирования подачи тепла. Поэтому мерзнуть вы не будете. Главное - хорошо учитесь! ", - обратился к ученикам мэр столицы.

Кличко передал символический ключ от школы директору учебного заведения и завел первоклассников на их первый урок.

"33000 первоклассников в этом году идут в киевских школ. В частности, и в школе номер 42, которую мы вместе открываем сегодня, сядут за парты 183 первоклассники - 6 классов! Это торжественное и волнующее праздник. Особенно для первоклашек, которые сегодня сделают первый шаг в страну знаний ", - отметил Кличко.

Он отметил, что за 5 лет в Киеве построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детских садов. Это - новые, современные учреждения европейского уровня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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