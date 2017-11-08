Кличко: мы готовим план возвращения заброшенных исторических зданий в коммунальную собственность

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45359 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111972 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101832 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104679 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103928 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 89452 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103547 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101956 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141649 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Кличко: мы готовим план возвращения заброшенных исторических зданий в коммунальную собственность

Кличко: мы готовим план возвращения заброшенных исторических зданий в коммунальную собственность

Киев  •  УНН

 • 10771 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Мы разрабатываем план, согласно которому будем заставлять недобросовестных инвесторов вкладывать средства в сохранение исторических зданий, или будем возвращать достопримечательности к муниципальной собственности. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы города.

Мэр подчеркнул, что, например, американцы очень ценят дома, которым почти 100 лет, они считаются большой ценностью. У нас дома, которым по 200 - 300 лет, разрушаются из-за халатности инвестора, который их приватизировал.

"В 1990-е годы безответственные предприниматели приватизировали их, и деньги не вкладывают. Эти дома разрушаются. Мы сейчас разрабатываем план, каким образом заставлять владельцев инвестировать средства, или возвращать достопримечательности к муниципальной собственности", - подчеркнул Кличко.

Городской голова обратился к владельцам исторических памятников и призвал их соблюдать закон и заботиться о зданиях, иначе город вернет здания обратно в собственность общины.

"Можете потом обижаться на себя. Наша задача - спасти внешний вид нашего города, его историческую ценность", - подчеркнул Кличко.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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