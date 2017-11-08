Кличко: мы готовим план возвращения заброшенных исторических зданий в коммунальную собственность
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Мы разрабатываем план, согласно которому будем заставлять недобросовестных инвесторов вкладывать средства в сохранение исторических зданий, или будем возвращать достопримечательности к муниципальной собственности. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы города.
Мэр подчеркнул, что, например, американцы очень ценят дома, которым почти 100 лет, они считаются большой ценностью. У нас дома, которым по 200 - 300 лет, разрушаются из-за халатности инвестора, который их приватизировал.
"В 1990-е годы безответственные предприниматели приватизировали их, и деньги не вкладывают. Эти дома разрушаются. Мы сейчас разрабатываем план, каким образом заставлять владельцев инвестировать средства, или возвращать достопримечательности к муниципальной собственности", - подчеркнул Кличко.
Городской голова обратился к владельцам исторических памятников и призвал их соблюдать закон и заботиться о зданиях, иначе город вернет здания обратно в собственность общины.
"Можете потом обижаться на себя. Наша задача - спасти внешний вид нашего города, его историческую ценность", - подчеркнул Кличко.