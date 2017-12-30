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Хорватия отказывается отдать Словении часть Пиранского залива

Киев • УНН

 • 10210 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Хорватия отказывается выполнять решение арбитража по территориальному спору со Словенией относительно Пиранского залива. Хорватские полицейские сопровождают рыбаков в спорных водах, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Хорватия отказывается отдать Словении часть Пиранского залива

Конечный срок выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по Пиранскому заливу истек в пятницу. Арбитраж пришел раньше выводу, что 80% Пиранского залива должны принадлежать Словении, однако Хорватия не согласна выполнять это решение.

В субботу, 30 декабря, хорватские полицейские катера сопровождали лодки хорватских рыбаков, чтобы в случае необходимости оказать сопротивление словенским полицейским, которые могут задержать рыбаков за пребывание в водах Словении.

Словенская полиция лишь наблюдала за ситуацией и не вмешивалась, хотя начиная с 30 декабря полиция Словении имеет право штрафовать рыбаков, которые заходят в словенские воды.

Правительство Словении заявляло, что будет воплощать решение арбитража и ради этого внесло ряд поправок в свое законодательство. "Страна, которая не знает, где ее границы, не может быть частью Шенгена", - заявил министр иностранных дел Словении Карл Ержавец неделей ранее.

Международный арбитражный суд в Гааге 29 июня вынес свое решение относительно длительного территориального спора между бывшими югославскими республиками Хорватией и Словенией.

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