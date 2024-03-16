Хакеры взломали сайт российского Красного Креста

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  100363 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  120312 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  122083 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  126333 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  111561 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126534 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120031 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128789 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141443 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128420 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  239851 просмотра
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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  273719 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  295060 просмотра

Хакеры взломали сайт российского Красного Креста

Украинские хакеры взломали сайт российского Красного Креста и в качестве шутки разместили фейковое объявление об "экстренной эвакуации" для жителей Белгорода с "прейскурантом" для разных категорий граждан.

Война •   •  13761 просмотра
Хакеры взломали сайт российского Красного Креста

На Николаевщине враг обстрелял две общины

Россияне обстреляли артиллерийскими снарядами два населенных пункта в Николаевской области, повредив жилые дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  14766 просмотра
На Николаевщине враг обстрелял две общины

На Запорожье погибла 76-летняя женщина в результате вражеской атаки

В селе Долинка Запорожской области в результате нападения российской армии погибла 76-летняя женщина.

Война •   •  16619 просмотра
На Запорожье погибла 76-летняя женщина в результате вражеской атаки

Еще плюс 1160 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 429 580 человек личного состава и 6779 танков.

Война •   •  25493 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 78 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта.

Война •   •  24000 просмотра
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по местам сосредоточения живой силы противника, а также уничтожила 2 ударных беспилотника типа "Шахед" в Харьковской области.

Война •   •  24524 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу за сутки – Генштаб

Финляндия начала в 5 раз больше производить оружие после российского вторжения в Украину

Финляндия увеличила внутреннее производство боеприпасов в пять раз после вторжения России в Украину и планирует увеличить его в десять раз благодаря новому финансированию ЕС и государства в поддержку Украины.

Война •   •  52574 просмотра
Финляндия начала в 5 раз больше производить оружие после российского вторжения в Украину

В США запустили первую морскую ветряную электростанцию

У побережья Нью-Йорка запустили первую в Америке оффшорную ветроэлектростанцию коммерческого масштаба с 12 турбинами мощностью 132 МВт.

Экономика •   •  24034 просмотра
В США запустили первую морскую ветряную электростанцию

В Сызрани в России горит нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани (Россия) вспыхнул пожар площадью 500 квадратных метров, вероятно, вызванный атакой беспилотников, а другой нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевском также был атакован беспилотниками, о пострадавших не сообщается.

Война •   •  24966 просмотра
В Сызрани в России горит нефтеперерабатывающий завод

Украинская ПВО уничтожила 2 шахеды

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 2 российских ударных беспилотника в Харьковской области в ночь на 16 марта 2024 года.

Война •   •  22867 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 2 шахеды