Хакеры взломали сайт российского Красного Креста

На сайте российского Красного Креста появилось объявление об "экстренной эвакуации" жителей Белгорода и области, а также опубликован "прайс" для различных категорий граждан. Впоследствии украинские хакеры сообщили о своей причастности к взлому.

Детали

Об "эвакуации" от имени якобы представителей Российского Красного Креста сообщили "в ответ на обращение" повстанцев из Российского добровольческого корпуса.

Авторы публикации указали и "стоимость эвакуации" - в зависимости от возраста, пола и веса лица, это от 5000 до 30 000 рублей.

За отдельную плату "предлагаются" также услуги "трезвый водитель", "русский водитель", "место VIP-класса" и тому подобное.

Если предоставить фотографию бюллетеня с голосом за российского диктатора Владимира Путина, "эвакуацию" обещают "бесплатно".

На страницах российского Красного Креста в соцсетях подобного объявления нет.

Дополнение

Впоследствии украинское хакерское сообщество Hdr0 заявило о своей причастности к взлому сайта - мол, в организации проигнорировали призыв РДК, поэтому объявление об эвакуации пришлось написать хакерам.

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