ХАЭС запустила дизель генераторы из-за отсутствия воды в Нетешине
Киев • УНН
В Нетешине из-за аварийных обесточиваний прекратилось водоснабжение. ХАЭС обеспечила питание коммунальных сетей от резервных дизель генераторов для постепенного восстановления подачи воды.
Из-за аварийных обесточиваний в Нетешине прекратилось водоснабжение. Хмельницкая АЭС обеспечила питание коммунальных сетей от резервных дизель генераторов для постепенного восстановления подачи воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ХАЭС.
В связи с аварийными обесточенными г. Нетешина, прекратилось снабжение воды по городу. Для обеспечения жизнедеятельности города ХАЭС осуществила заживление коммунальных сетей от резервных дизельгенераторов. Подача воды будет возобновлена с постепенным поднятием давления по водопроводу для снижения рисков повреждений
Над Хмельницкой областью во время массированного удара рф по энергетике уничтожили 5 вражеских ракет, из-за атаки врага частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы.