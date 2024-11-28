ХАЭС запустила дизель генераторы из-за отсутствия воды в Нетешине

Из-за аварийных обесточиваний в Нетешине прекратилось водоснабжение. Хмельницкая АЭС обеспечила питание коммунальных сетей от резервных дизель генераторов для постепенного восстановления подачи воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ХАЭС.

В связи с аварийными обесточенными г. Нетешина, прекратилось снабжение воды по городу. Для обеспечения жизнедеятельности города ХАЭС осуществила заживление коммунальных сетей от резервных дизельгенераторов. Подача воды будет возобновлена с постепенным поднятием давления по водопроводу для снижения рисков повреждений - говорится в сообщении Хмельницкой ХАЭС.

Над Хмельницкой областью во время массированного удара рф по энергетике уничтожили 5 вражеских ракет, из-за атаки врага частично обесточены Шепетовский и Хмельницкий районы.