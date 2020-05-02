Руководство НБА назвало худший вариант старта будущего сезона

По мнению руководства ассоциации, соревнования могут быть перенесены с конца октября на декабрь с завершением в июле-августе 2021 года.

Это связано с желанием НБА доиграть сезон 2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса. Нынешнюю кампанию планируют восстановить летом и завершить осенью.

Сами баскетболисты надеются на сокращение количества поединков. Они связывают это с желанием получить надлежащий отдых между чемпионатами.

Напомним, что сезон 2019-20 годов был приостановлен в середине марта из-за выявления положительного теста на коронавирус у центрового "Юты" Руди Гобера.