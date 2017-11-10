Глава Службы финрасследований должен получать не менее 500 тыс. грн в месяц - Г.Катамадзе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. О необходимости диалога государства и бизнеса для построения взаимовыгодного сотрудничества, о путях привлечения иностранных инвестиций и необходимые изменения в налоговое законодательство корреспондент УНН пообщался с председателем Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе.

- Григол Шалвович, 15 ноября состоится большой форум с участием Ассоциации налогоплательщиков. Какие основные моменты хотите обсудить? Присоединятся ли к участию в нем Премьер-министр и другие члены правительства?

- Первое, что хотел бы сказать, форум, который мы проводим с нашими партнерами - международной юридической компанией ICF, - называется Ukraine Level Up 2017 "Инвестиции, инновации, налоги". Это второй форум. Первый мы провели в прошлом году тоже в ноябре. И мы думаем, что этот форум будет проходить каждый год в ноябре. Если перевести на украинский язык Level Up, это означает, что Украина поднимается. Пока Украина не встанет на ноги и не будет сильной и развитой страной, мы будем этот форум проводить. После того, как Украина будет сильным государством, мы переориентируемся на другой форум.

В прошлом году главным событием была презентация проекта либерального Налогового кодекса Украины. В этом году будет несколько панелей, но главное - на этом форуме не будет просто разговоров.

За последние 3 месяца только в Киеве прошло более нескольких десятков различного масштаба форумов и большинство из них посвящены экономике Украины. Думаю, уже настало то время, когда стоит не просто говорить, а надо делать. Почему инновации? Почему инвестиции? И почему налоги? Я бы сказал так: первое - налоги, а потом инновации и инвестиции. Мы убеждены в том, что на самом деле с прошлого года, с точки зрения налоговой системы, для бизнеса ничего не изменилось к лучшему. Эти небольшие шаги, которые предпринимаются государством, не дают того результата, которого ожидает бизнес.

Вместе с этим я сразу хочу сказать, что мы официально пригласили на форум Премьер-министра Украины на центральную панель, посвященную налогам. Мы пригласили главу комитета парламента по налоговой и таможенной политике госпожу Нину Южанину. Она подтвердила. Подтверждения пока от Премьер-министра нет.

Мы ожидаем около 700 представителей бизнеса, в том числе на наше приглашение на форум приезжают многие участники из США, китайских компаний. Наши коллеги - Европейская Ассоциация налогоплательщиков, Европейский экономический сенат, в том числе несколько европарламентариев.

Для нас очень важно было бы, чтобы премьер-министр Украины как глава исполнительной власти принял активное участие в этой панели, где будет обсуждаться, как надо и что надо делать для того, чтобы налоги были прозрачные, понятные, чтобы их платили, а не оптимизировали и не обходили.

Многие представители различных профессиональных и общественных организаций говорят о том, что надо реформировать ГФС, создать новую сервисную службу - структуру в ГФС, создать новую таможенную службу, образуя службу финансовых расследований. Это очень хорошо, но если мы сейчас подумаем о том, что мы сделали это все, провели в том числе прозрачный конкурс и выбрали людей, - как говорят молодых, специалистов - что дальше? Какими нормативными документами эти новые люди будут пользоваться? Действующим Налоговым кодексом? Или действующим Уголовным кодексом? Поверьте, мы закладываем мину под будущую новую структуру, в том числе и Службу финансовых расследований, где эти молодые люди будут "подрываться" на каждом шагу. И надо об этом говорить. Поэтому надо одновременно делать новые структуры и одновременно менять законодательство. Почему мы и настаиваем, что очень важно системное изменение, изменение системы правил игры, которые сегодня существуют в экономике.

- То есть, Вы предлагаете внести изменения в налоговое законодательство?

- Надо принимать либеральный (Налоговый - ред.) кодекс, над которым мы уже работаем около 1,5 года. Мы говорим с бизнесом, обсуждаем это на разных круглых столах, объехали всю страну. 19 круглых столов в 15-и областях Украины.

- Имеется в виду Ассоциация налогоплательщиков?

- Ассоциация. Но вы знаете, это был сначала наш продукт, но потом, когда мы завершили этот процесс в апреле этого года и в июне передали проект либерального Налогового кодекса на рассмотрение в Министерство финансов, всем фракциям в парламенте, то это уже на 80% отличается от того проекта, который мы объявили и представили в ноябре прошлого года. Это проект, который мы согласовали с бизнесом. Практически мы услышали то, что говорит бизнес. Теперь надо, чтобы его услышало государство, сделало шаг ему навстречу. Необходимо восстановить доверие бизнеса к государству. Сегодня какие отношения между бизнесом и государством? Государство в бизнесе видит врагов, криминал, иначе нельзя сказать. Мы ежедневно получаем информацию от наших членов, к ним приходят с различными проверками различные силовые структуры. И надо эту систему менять. Кто это может сделать? Бизнес сам не может это сделать. Это должно сделать государство.

Существующий Налоговый кодекс, например, действующая налоговая милиция трактует по-своему, а бизнес - по-своему. И когда есть такие разные понимания, то возникают большие проблемы. Знаете, когда в компанию приходит с проверкой прокуратура с "маски-шоу" и говорит, что они пришли потому вы не уплатили налоги, то у меня вопрос: какое отношение имеет прокуратура к уплате налогов?

Кстати, Ю.Луценко (Генеральный прокурор Юрий Луценко - ред.) недавно заявлял, что "маски-шоу" будут привлекаться во время обыска только за подписью Генпрокурора или его заместителей, или же областных прокуроров, когда речь идет об обысках в регионах.

Вы знаете, здесь дело не в подписях, а дело в том, что когда мы говорим о создании Службы финансовых расследований, то это означает, что экономическими правонарушениями должна заниматься только такая структура как Служба финансовых расследований. Если кто-то не заплатил налоги или оптимизировал, то к такой компании должна прийти Служба финансовых расследований. Сегодня существует фискальная служба или налоговая милиция.

Есть крупные инвесторы, которые приходят в Украину: в Западную, Центральную, Киев. И их не пугают события, которые происходят на востоке Украины. Они опираются на доверие, в том числе и личное. Но мы говорим о глобальных инвестициях, которые нужны государству. А как глобальный инвестор придет в страну, где украинские бизнесмены зарабатывают деньги в собственной стране и вынуждены выводить эти деньги? Вы что думаете, что эти потенциальные инвесторы это не видят? Они не знают об этом? Вдумайтесь. Мы пришли и говорим большому потенциальному инвестору: "Пожалуйста, инвестируй в нашу страну". Он интересуется, он думает, что очень интересная страна, есть где инвестировать и различные секторы, а потом они садятся и его специалисты говорят: "Смотрите, они вас попросили инвестировать, а самые что делают? Заработали и вывели".

Поэтому мы говорим о законопроекте о налоге на выведенный капитал, над которым уже более двух лет работают специалисты, и который, кстати, уже рассмотрел Кабинет министров. Правительство рассмотрело, приняло его и вместо того, чтобы направить в Верховную Раду, направил в Совет реформ при Президенте. Почему, зачем? Есть законодательная инициатива в Кабинете министров, если ты его одобрил, если исполнительную власть это устраивает, ну направь в Верховную Раду. Также должны были рассмотреть этот вопрос вместе с законопроектом о создании Службы финансовых расследований, который тоже подготовили Министерство финансов и Кабмин, чтобы вынести на этот Совет реформ. Ни один, ни второй вопрос не был вынесен. Когда будет следующий совет (Национальный совет реформ - ред.)? Когда будет рассматриваться?

Есть публичное обязательство, что налог на выведенный капитал заработает с 1 января 2018 года. Кстати, мы последовательно, еще с начала 2016 года, поддержали этот законопроект.

Третий раздел нашего либерального кодекса - это налог на выведенный капитал. Почему я об этом говорю? Кабинет министров - исполнительная власть, она берет на себя всю ответственность и от того, будет ли это рассмотрено на Совете реформ или не будет, ответственность все же на Кабинете министров. И надо не терять это время.

Другой вопрос. Я не буду говорить о недостатках, которые есть в законопроекте о создании Службы финансовых расследований. Кстати, на форуме (3 ноября - ред.) министр финансов говорил о том, что "мы будем работать, чтобы принять этот законопроект". Я не уверен, что в этом году будет этот закон принят. Но, если он будет принят, то посмотрите, пожалуйста, какая должна быть заработная плата работников Службы финансовых расследований. Самая высокая зарплата будет у главы службы - 40 прожиточных минимумов. Прожиточный минимум сегодня 1630 грн. На 40 это будет около 60 тысяч грн. Вы вдумайтесь. Одна структура, которая будет заниматься в том числе миллиардными правонарушениями, а глава службы будет иметь заработную плату 58 тыс. грн?!

- Какой, на Ваш взгляд, должна быть зарплата у руководителя Службы финансовых расследований?

- Дело в том, что минимальная заработная плата должна быть в этой структуре не менее, чем получает сегодня глава Национального банка Украины. Не меньше получал господин Балчун, когда возглавлял "Укрзализныцю". А насколько я помню, там 500 тыс. грн в месяц. Вот такие зарплаты должны быть. И более того, я убежден в том, что в законе должна быть норма - если раскрыли какое-то правонарушение на 100 млн, 10% отдается на премии. Вы знаете, вот это стимул и социальная защищенность. В законе этого нет.

- Кому должна подчиняться Служба?

- Я убежден, что Служба финансовых расследований должна подчиняться Министерству финансов. Здесь фамилия абсолютно не имеет никакого значения, сегодня - один министр, завтра - другой. Министр - политическая фигура. Но структура должна быть там, где собираются и где тратятся государственные средства, и глава этой службы должен быть независимой фигурой, политически незаангажированной. И более того, может в той ситуации, которая есть сегодня в Украине, будет подчиняться Премьер-министру или Кабинету министров. Иначе мы ничего не сделаем.

Я много общаюсь с бизнесом. И практически я еще не чувствовал, чтобы кто-то сказал, что он не хотел бы платить честно налоги. Каждый бизнесмен хочет платить честно налоги. Но он хочет, чтобы условия были равны для всех.

- Речь шла о том, что Служба финрасследований больше будет заниматься аналитической работой. А не предвидится то, что непосредственно расследование будет проводить, например, МВД или прокуратура? Здесь пока нет ясности.

- Если просто так создать Службу финансовых расследований, то это означает, что вместо налоговой милиции сделана новая структура под новым названием. Это совершенно недопустимо. Надо вообще менять систему подхода к этому. Сегодня есть Государственная фискальная служба, в которую входит налоговая, таможенная службы и налоговая милиция. Надо, чтобы фискальная служба стала сервисной службой, которая помогает бизнесу решать их вопросы. Служба финансовых расследований должна быть создана отдельно как единый орган. Нет больше таких органов и подразделений Службы безопасности, ни в прокуратуре, ни в МВД. И эта структура имеет две составляющие - аналитическую и полицейскую. Без этого невозможно, государство без рычагов влияния уже не государство. Поэтому полицейская функция в такой структуре должна быть. Когда аналитическая служба изучила, сделала анализ, подключается уже полицейская структура.

- Давайте поговорим о налогах. Сегодня идут дискуссии относительно того, оставить ли упрощенную систему налогообложения, или отменить. Что Вы думаете по этому поводу?

- Проехав по стране и встретившись с бизнесом, я пришел к выводу, что надо отойти от той схемы, что сегодня существует - упрощенной системы. Кстати, практически нигде на сегодняшний день вы ее не найдете в мире. Упрощенная система принималась много лет назад, она сделала свой добрый вклад в развитие страны. Тогда, когда страна не могла давать работу, законодатели нашли механизм, чтобы появилось много предпринимателей, работающих на упрощенной системе. В Украине работают, скажем так, умные люди, которые умеют делать бизнес. Но последние годы этим злоупотребляют. Мы после многих обсуждений по этому вопросу пришли к выводу, что должно быть новое отношение к микробизнесу. И мы разделили его на две категории.

Первая категория - это предприниматели, которые имеют оборот в год 2 млн, они платят фиксированную сумму. Мы вышли на понятие фиксированного налога в 500 грн. И в период моратория, который мы предлагаем ввести после принятия либерального кодекса, 3 или 5 лет, они не будут применять РРО. И не надо их трогать. Через 3 или 5 лет моратория мы получим больше 5 млн людей, которые будут заниматься собственным бизнесом и платить эти 500 грн. После этого, когда все будут богатыми, вернемся к тому, что будем пересматривать этот налог.

Вторая категория - это предприниматели с оборотом 5 млн грн, которые должны платить 1% от оборота и тоже не применять РРО. А уже дальше малый и средний бизнес (с оборотом - ред.) 25 млн грн.

Очень важно, чтобы такими шагами мы через некоторое время получили в стране большой пласт малого и среднего бизнеса. Очень важно, чтобы в украинской экономике доля валового внутреннего продукта была более 50%. Вы не найдете ни одну успешную страну, где доля ВВП малого и среднего бизнеса ниже, чем 50%. В некоторых странах 65%, в Великобритании - 97%. В Украине сегодня - от 10% до 15%. Это абсолютно ненормально.

- Украина до 2025 года должна поднять ставки акцизов на товары до минимального уровня ЕС в соответствии со своими обязательствами. Готов ли к этому бизнес? И есть ли опасения, что, например, рынок водочных изделий из-за этого еще больше уйдет в тень?

- На самом деле мы видим и знаем примеры, в том числе и европейских стран, винодельческих стран и других, что повышение акцизных ставок не является решением проблемы. Повышение акцизных ставок - это либо уменьшения производства, либо переход в тень.

Я понимаю, что есть обязательства перед Европейским Союзом в рамках ассоциации. Но надо садиться за стол переговоров и говорить с ними (с Евросоюзом - ред.). Я убежден в том, что в Украине налоги и отношение к бизнесу должно быть немного легче, чем во всех соседних странах. Тогда интерес к Украине со стороны инвесторов будет гораздо больше.

- То есть, Вы предлагаете правительству садиться за стол переговоров с представителями ЕС и обсудить возможность неподнятия акцизов до тех уровней, предусмотренных в Соглашении с ЕС?

- Надо говорить о том, что может сделать определенную коррекцию в некоторых положениях, сделать переходные положения и т.д.

Украина должна быть страной, которая производит, а не сырьевой страной. Сегодня все пытаются сделать Украину сырьевой страной, в том числе и в аграрном секторе. По моему мнению, это абсолютно недопустимо.

- Как считаете, военный налог сколько еще нужен в Украине?

- В либеральном кодексе мы предложили оставить только 9 налогов - 5 общегосударственных и 4 местных. Среди них нет военного сбора. Я убежден в том, что если правильно сделать бюджет страны, то средств для армии, силовых структур и для безопасности всегда будет хватать. Это должно быть приоритетом, но не за счет налога, а за счет правильного распределения бюджетных средств.

- На сегодня есть еще проблемы с возмещением НДС для бизнеса?

- На самом деле, это еще год назад была большая проблема для страны. Слава богу, бизнес уже забывает, что такое возмещение НДС. Я не хочу уже возвращаться к прошлым проблемам, но сейчас это уже происходит автоматически. Насколько я помню, то осталось чуть больше 4 млрд грн (задолженности - ред.) за прошлые годы, из них 80% находятся в судах между бизнесом и ГФС.

Есть другая проблема, которая возникла недавно, - проблема блокировки электронных накладных. Мы знаем, что до 1 июля работал тестовый режим, но после того как пришел обычный режим, начались проблемы. Поэтому мы поддержали инициативу представителей законодательной власти о возвращении к тестовому режиму для изучения. Необходимо понять, какие есть недостатки, изменить эту ситуацию и ввести снова в обычный режим.

- И напоследок. Как думаете, когда удастся все же принять либеральный Налоговый кодекс?

- У меня не было иллюзий, что в этом году это возможно принять. Есть ощущение того, что несмотря на то, что 2018 год будет очень тяжелым с точки зрения предвыборной кампании, то, думаю, это хорошая возможность для политических сил, которые на самом деле думают о будущем страны, принять либеральный кодекс в 2018-м, чтобы он вошел в действие с 1 января 2019 года. В 2019 году осенью будут парламентские выборы. И хотя еще не будет результатов действия этого НК, все же первые шаги будут сделаны. И со стороны политиков это будет правильный месседж бизнесу.

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