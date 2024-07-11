Завтра, 12 июля, графики отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток, с 16:00 до 23:00 будут отключать четыре очереди одновременно, сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Завтра, 12 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно - говорится в сообщении Укрэнерго.

В компании отметили, что в остальные часы будет задействовано три очереди.

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