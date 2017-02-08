Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции Украины Сергея Князева. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Уважаемый господин Премьер-министр, я предлагаю и вношу на Ваше усмотрение на должность главы Национальной полиции генерала полиции третьего ранга Князева Сергея Николаевича", - обратился к Главе правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.
После этого Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес на рассмотрение правительства вопрос о назначении С.Князева главой Нацполиции и попросил поддержать такое решение.
"Есть предложение поддержать. Пожелать успехов новому руководителю Национальной полиции Украины. Решение принято единогласно", - подытожил В.Гройсман.
Накануне А.Аваков предложил В.Гройсману кандидатуру С.Князева на должность главы Нацполиции.
А.Аваков отметил, что предложил кандидатуру С.Князева по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года.
Напомним, консультативная комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева, одного из которых должен выбрать министр внутренних дел и утвердить правительство.