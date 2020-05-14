Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Правительство восстанавливает работу непродовольственных рынков в Украине. Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании в четверг, 14 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая", - говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.
Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Решение вступит в силу после опубликования.
Напомним, ранее Президент Зеленский назвал условия открытия непродовольственных рынков.