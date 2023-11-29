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Из-за непогоды без света находятся 368 населенных пунктов в 9 областях, возможен дефицит электроэнергии - энергетики

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 10:22  •  14508 просмотра

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368 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды, но "Укрэнерго" сообщает о достаточной генерации электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей, несмотря на рост потребления.

Из-за непогоды по состоянию  на утро среды обесточены 368 населенных пунктов  Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 444 населенных пункта. Выработанной украинской электроэнергии, пока достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служби "Укрэнерго" и Минэнерго.

Обесточивание

Из-за непогоды на утро среды обесточены 368 населенных пунктов в Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Николаевской, Одесской, Полтавской,  Херсонской, Черкасской, Черкасской, Черниговской областях.

Как сообщается, ремонтные работы осложняются из-за тяжелых погодных условий. Наиболее сложная ситуация остается в Одесской и Херсонской  областях. За ночь из-за погодных условий добавились отключения в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 444 населенных пункты. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях, указали в "Укрэнерго".

Потребление

Уровень потребления электроэнергии стремительно растет. В "Укрэнерго" прогнозируют, что потребление будет держаться на максимуме в течение дня.

Причины роста потребления: ухудшение погодных условий, пасмурная погода влияет на уменьшение производства "зеленой" генерации, восстановление потребления в регионах, пострадавших из-за непогоды. 

В "Укрэнерго" сегодня попросили рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня.

Производство электроэнергии

Вышел из планового ремонта блок одной из ТЭС. Он добавит в энергосистему дополнительные 180 МВт мощности.

Как сообщается, электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. потребителей. Лимиты потребления не вводились.

Графики отключений не вводились и не прогнозируются. Но, если максимум потребления будет держаться в течение дня, в энергосистеме возможен дефицит. Это связано со сниженной работой солнечных электростанций

- указали в "Укрэнерго"

 Экспорт/импорт

Экспорт сегодня отсутствует.

Импорт электроэнергии сегодня осуществляется преимущественно  в ночные и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 1 277 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 474 МВт. С 28 ноября  техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову возросла до 1700 МВт.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Через негоду без світла перебувають 368 населених пунктів в 9 областях, можливий дефіцит електроенергії - енергетики
Due to bad weather, 368 settlements in 9 regions are without electricity
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Из-за непогоды без света находятся 368 населенных пунктов в 9 областях, возможен дефицит электроэнергии - энергетики

368 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды, но "Укрэнерго" сообщает о достаточной генерации электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей, несмотря на рост потребления.

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