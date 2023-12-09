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Из-за дефицита электроэнергии Украина снова попросила помощи у Европы

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 14:17  •  28540 просмотра

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Украина попросила Румынию и Польшу об экстренной помощи из-за дефицита электроэнергии, вызванного повреждением энергоблоков и высоким потреблением. Сейчас графики отключения электроэнергии не применяются ни в одном регионе.

 Для компенсации дефицита электроэнергии Украина снова попросила аварийную помощь у Румынии  и Польши. Однако аварийные отключения не применяется ни в одной из областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго и Минэнерго. 

Сегодня, 9 декабря,  Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии  и Польши с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт. 

- говорится в сообщении Укрэнерго. 

Отмечается, что  главной причиной возникновения  дефицита является недостаточность генерирующих мощностей. 

В течение суток один энергоблок на тепловой электростанции вышел в аварийный ремонт, еще один в плановый. Несколько блоков  восстанавливаются в прифронтовом регионе после вражеских артобстрелов, а в других регионах после  массированных ракетных  атак прошлой зимой. 

В Укрэнерго отмечают, что осложняет ситуацию высокий, несмотря на потепление и выходной день,  уровень потребления электроэнергии. Оператор просит потреблять электричество экономно. 

Дополнение 

Как отметили в Минэнерго, из-за обстрелов в энергосистеме есть незначительный дефицит электроэнергии, однако ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. 

Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована. Сейчас графики отключений не применяются и не планируются для применения ни в одной из областей

- говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве  также призвали уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления (особенно в вечерние с 16:00 до 18:00). 

Минэнерго обращается к потребителям с просьбой помочь энергетикам и всем, для кого свет является критической потребностью - врачам, коммунальщикам, военным.  Уменьшите использование энергоемких приборов, перенесите стирку на ночные часы. Так вы поделитесь светом с теми, кто в нем действительно нуждается

- указали в Минэнерго.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Due to the shortage of electricity, Ukraine again asked for help from Europe
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