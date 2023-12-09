Из-за дефицита электроэнергии Украина снова попросила помощи у Европы

Для компенсации дефицита электроэнергии Украина снова попросила аварийную помощь у Румынии и Польши. Однако аварийные отключения не применяется ни в одной из областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго и Минэнерго.

Сегодня, 9 декабря, Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт. - говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей.

В течение суток один энергоблок на тепловой электростанции вышел в аварийный ремонт, еще один в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после вражеских артобстрелов, а в других регионах после массированных ракетных атак прошлой зимой.

В Укрэнерго отмечают, что осложняет ситуацию высокий, несмотря на потепление и выходной день, уровень потребления электроэнергии. Оператор просит потреблять электричество экономно.

Дополнение

Как отметили в Минэнерго, из-за обстрелов в энергосистеме есть незначительный дефицит электроэнергии, однако ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей.

Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована. Сейчас графики отключений не применяются и не планируются для применения ни в одной из областей - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве также призвали уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления (особенно в вечерние с 16:00 до 18:00).

Минэнерго обращается к потребителям с просьбой помочь энергетикам и всем, для кого свет является критической потребностью - врачам, коммунальщикам, военным. Уменьшите использование энергоемких приборов, перенесите стирку на ночные часы. Так вы поделитесь светом с теми, кто в нем действительно нуждается - указали в Минэнерго.

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