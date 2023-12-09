Из-за дефицита электроэнергии Украина снова попросила помощи у Европы
Киев • УНН
Украина попросила Румынию и Польшу об экстренной помощи из-за дефицита электроэнергии, вызванного повреждением энергоблоков и высоким потреблением. Сейчас графики отключения электроэнергии не применяются ни в одном регионе.
Для компенсации дефицита электроэнергии Украина снова попросила аварийную помощь у Румынии и Польши. Однако аварийные отключения не применяется ни в одной из областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго и Минэнерго.
Сегодня, 9 декабря, Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.
Отмечается, что главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей.
В течение суток один энергоблок на тепловой электростанции вышел в аварийный ремонт, еще один в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после вражеских артобстрелов, а в других регионах после массированных ракетных атак прошлой зимой.
В Укрэнерго отмечают, что осложняет ситуацию высокий, несмотря на потепление и выходной день, уровень потребления электроэнергии. Оператор просит потреблять электричество экономно.
Дополнение
Как отметили в Минэнерго, из-за обстрелов в энергосистеме есть незначительный дефицит электроэнергии, однако ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей.
Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована. Сейчас графики отключений не применяются и не планируются для применения ни в одной из областей
В ведомстве также призвали уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления (особенно в вечерние с 16:00 до 18:00).
Минэнерго обращается к потребителям с просьбой помочь энергетикам и всем, для кого свет является критической потребностью - врачам, коммунальщикам, военным. Уменьшите использование энергоемких приборов, перенесите стирку на ночные часы. Так вы поделитесь светом с теми, кто в нем действительно нуждается
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Из-за дефицита электроэнергии Украина снова попросила помощи у Европы
Украина попросила Румынию и Польшу об экстренной помощи из-за дефицита электроэнергии, вызванного повреждением энергоблоков и высоким потреблением. Сейчас графики отключения электроэнергии не применяются ни в одном регионе.
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