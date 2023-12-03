Из-за больших потерь оккупанты на ВОТ заставляют людей сдавать кровь на нужды российской армии

Из-за больших потерь на южном направлении враг сгоняет на нужды российской армии бюджетников для принудительной сдачи крови на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Оккупационная администрация сгоняет на нужды вс рф бюджетников для принудительной сдачи крови. При этом обещают дополнительные выплаты, но по факту выплат нет.

Также на захваченные земли оккупанты отправляют гематологов, из-за нехватки кадров, ведь местные отказываются работать на врага.

Напомним

россияне, нарушая международное гуманитарное право, используют медицинские учреждения временно оккупированных территорий для удовлетворения потребностей своей армии.