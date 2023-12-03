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Из-за больших потерь оккупанты на ВОТ заставляют людей сдавать кровь на нужды российской армии

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 14:46  •  20626 просмотра

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Оккупационная администрация заставляет бюджетников сдавать кровь на нужды российской армии. При этом обещают дополнительные выплаты, но выплат нет.

Из-за больших потерь на южном направлении враг сгоняет на нужды российской армии бюджетников для принудительной сдачи крови на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Оккупационная администрация сгоняет на нужды вс рф бюджетников для принудительной сдачи крови. При этом обещают дополнительные выплаты, но по факту выплат нет.

Также на захваченные земли оккупанты отправляют гематологов, из-за нехватки кадров, ведь местные отказываются работать на врага.

Напомним

россияне, нарушая международное гуманитарное право, используют медицинские учреждения временно оккупированных территорий для удовлетворения потребностей своей армии.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Через великі втрати окупанти на ТОТ змушують людей здавати кров на потреби російської армії
Due to heavy losses, the occupiers in the TOT force people to donate blood for the needs of the russian army
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Из-за больших потерь оккупанты на ВОТ заставляют людей сдавать кровь на нужды российской армии

Оккупационная администрация заставляет бюджетников сдавать кровь на нужды российской армии. При этом обещают дополнительные выплаты, но выплат нет.

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