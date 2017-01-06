Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Рост потребительских цен в Украине по итогам 2016 г. составил 12,4%, передает УНН со ссылкой на Госслужбу статистики Украины.
В отчете Госкомстата отмечается, что в декабре цены на продукты питания и алкогольные напитки выросли на 1,6%. В частности, на 4,3-7% выросли цены на овощи, молоко, сметану, масло, сыры, кисломолочную продукцию, на 1,1-2,1% подорожали хлеб, яйца, свинина, сахар, говядина, сало.
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Фрукты, оливковое масло и мясо птицы подешевели на 0,4-2,3%.
Алкоголь и сигареты подорожали в среднем на 3,2%.
Таким образом, показатель инфляции совпал с прогнозами Национального банка Украины и правительства. В 2015 году уровень инфляции составил 43,3%, в 2014 году - 24,9%. Прогнозируемый показатель на 2017 год - 8,1%.