Игнат: накопленных рф ракет не невероятное количество, в прошлом году было больше

рф к зиме накопила 900 ракет, но это вдвое меньше, чем в прошлом году. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду, пишет УНН.

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По словам Игната, 900 ракет, которые, по оценкам, накопили россияне, - это не "невероятное количество".

Это не невероятное количество ракет. Это фактически вдвое меньше, чем было у рф в прошлом году - сказал Игнат.

По его словам, в прошлом году только крылатых ракет ("Калибр" и Х-555) было выпущено более 1000 штук по объектам критической инфраструктуры Украины. Он добавил, что интенсивность ракетных атак в прошлом отопительном сезоне была очень высокой.

"Сегодня, видимо, больше дронов будет применяться", - отметил Игнат.

Напомним

россия в последнее время значительно уменьшила использование ракет. Учитывая это и данные ГУР, можно предположить, что враг накопил уже около 900 ракет, указывали в ВС ВСУ.