Игнат: накопленных рф ракет не невероятное количество, в прошлом году было больше
Киев • УНН
россия накопила около 900 ракет накануне зимы, что вдвое меньше, чем в прошлом году, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат
рф к зиме накопила 900 ракет, но это вдвое меньше, чем в прошлом году. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду, пишет УНН.
Детали
По словам Игната, 900 ракет, которые, по оценкам, накопили россияне, - это не "невероятное количество".
Это не невероятное количество ракет. Это фактически вдвое меньше, чем было у рф в прошлом году
По его словам, в прошлом году только крылатых ракет ("Калибр" и Х-555) было выпущено более 1000 штук по объектам критической инфраструктуры Украины. Он добавил, что интенсивность ракетных атак в прошлом отопительном сезоне была очень высокой.
"Сегодня, видимо, больше дронов будет применяться", - отметил Игнат.
Напомним
россия в последнее время значительно уменьшила использование ракет. Учитывая это и данные ГУР, можно предположить, что враг накопил уже около 900 ракет, указывали в ВС ВСУ.
Игнат: накопленных рф ракет не невероятное количество, в прошлом году было больше
россия накопила около 900 ракет накануне зимы, что вдвое меньше, чем в прошлом году, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
У берегов Японии разбился военный самолет США у берегов Японии
Американский военный самолет Osprey разбился вблизи острова Якусима в Японии. Свидетели сообщили, что во время снижения у самолета загорелся левый двигатель.
Компания BetterMe совместно с Минэкономики создали программу для повышения производительности работников
BetterMe и Министерство экономики Украины запустили бесплатную программу, направленную на повышение производительности украинских работников путем укрепления физического и психического здоровья с помощью комплексных инструментов, предлагаемых в двух мобильных приложениях.
За два последних года протезы в Украине получили около 20 тысяч человек, среди которых военные и гражданские - Жолнович
В Украине выросло производство протезов: за два года количество предприятий удвоилось, а также увеличилось финансирование программ протезирования. Программы доступны для гражданских и военных. При этом военные получают расширенные возможности протезирования, поддерживаемые государством, и пользуются дополнительной благотворительной поддержкой.
Укроборонпром опроверг фейки о поставках запчастей к самолетам и вертолетам в рф
Укроборонпром отрицает сообщения о поставках компонентов для самолетов и вертолетов в Россию с 2014 года, уточняя, что украинские компании, о которых идет речь, не имеют никаких контрактов с упомянутой российской фирмой или посредниками. Правоохранительные органы расследуют эти обвинения.
Кулеба не видит недостатка политической воли для поставки Украине обещанного ЕС миллиона боеприпасов, признает технические трудности
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признает технические трудности с поставкой обещанного ЕС миллиона боеприпасов в Украину, заявляя, что необходимо экспертное решение.
Незаконно присвоили земли стратегического значения на Киевской ГЭС: задержали преступную группировку
В Киеве правоохранители задержали группу из 20 человек, среди которых были чиновники и инвесторы, за незаконное завладение более 5 гектарами стратегической земли стоимостью около 15 миллионов гривен. Подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.
В Киеве задержали банду рейдеров, которые хотели захватить парковочный бизнес
Правоохранители Киева задержали пять человек, которые, угрожая убийством, силой хотели отобрать парковочный бизнес у предпринимателей из Киева.
Совет Украина-НАТО собрался в Брюсселе: Столтенберг выразил уверенность, что Украина станет полноправным членом Альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Украина станет полноправным членом Альянса.
Количество погибших в результате непогоды в Украине увеличилось до 12 - МВД
Непогода в Украине привела к 12 погибшим и 23 раненым, включая детей; экстренные службы активно реагируют на ситуацию.