Грядет что-то звездное! Как будет проходить Черная пятница в АЛЛО

ukru
19:57 • 39140 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 66521 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 93602 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 130863 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133919 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110821 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104731 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91228 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111119 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136402 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 95456 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 26678 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 40872 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 35998 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 23628 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230683 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261149 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198871 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204184 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239481 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 39146 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 96829 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117460 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119921 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127359 просмотра
Актуальное
Грядет что-то звездное! Как будет проходить Черная пятница в АЛЛО

Грядет что-то звездное! Как будет проходить Черная пятница в АЛЛО

Киев • УНН

 • 374047 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. К главной распродаже года, Черной пятнице, омниканальный ритейлер и маркетплейс АЛЛО подготовил для клиентов безумные скидки до -60% на более чем 1 миллион товаров, а саму акцию назвал “Черная Чаривнятница”. Почему? Да потому что цены очаровывают!

Черная пятница 2022 состоится 25 ноября, но в АЛЛО акционные товары со скидкой можно будет приобрести уже с 18 ноября. В целом, в этом году акция будет длиться в течение 10 дней, до 27 ноября.

Черная пятница в АЛЛО: цены - очаруетесь

Смартфоны, планшеты, телевизоры, бытовая техника, спортивные товары, массажеры, смарт-часы, мебель, товары для детей, солнечные панели, рюкзаки, чемоданы и еще много других необходимых товаров будут доступными по ценам, которые очаруют покупателей. Скидки на товары будут до - 60%.

Лицом “Черной Чаривнятницы” стал известный шоумен Алексей Дурнев, а мелодией - знакомая каждому украинцу песня “Червона рута”. Отыскать волшебный цветок-скидку во время распродажи можно будет в АЛЛО совсем скоро.

Предложения и бонусы от АЛЛО на время главной распродажи года

Черная пятница в сети магазинов АЛЛО и на маркетплейсе АЛЛО - это не один день больших скидок, и даже не неделя. У потребителей будет 10 дней для того, чтобы приобрести необходимые товары со скидками. Но это не означает, что следует откладывать покупки товаров на последний день акции, ведь некоторые предложения будут ограниченными.

Распродажа товаров состоится в сети магазинов АЛЛО, на сайте allo.ua и в мобильном приложении АЛЛО. Оплатить товары можно наличными, картой VISA или Mastercard, сервисами GooglePay или ApplePay. Также будет возможность оформить кредит на покупку акционных товаров или оплатить товар частями.

Во время Черной пятницы для клиентов АЛЛО также будет доступна и уникальная программа лояльности АЛЛО Гроші. Программа позволяет накапливать кешбэк от покупки, а также получать приятные подарки, например за регистрацию в мобильном приложении маркетплейса. АЛЛО Грошима клиенты могут оплатить 100% стоимости товара (за вычетом 1 гривны): каждая 1 единица АЛЛО Грошей равна 1 гривне.

Заказанные товары на сайте allo.ua компания доставит бесплатно в точки выдачи маркетплейса, а это 275 магазинов сети АЛЛО в более 100 городов Украины. Товары доставляются логистическими операторами “Новой почтой” и “Meest” по территории всей Украины, кроме оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы