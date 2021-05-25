Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. С 1 июня Грузия открывает сухопутные границы, решение об этом было принято на заседании Межведомственного координационного совета страны во вторник, передает УНН со ссылкой на “Грузия Online”.
Детали
Как отметил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе, пересечение границы будет возможно при наличии документа о полном прохождении вакцинации и отрицательного результата на PCR-тест.
Цитата
“Сухопутные границы откроются с 1 июня, а границу можно будет пересечь при наличии документа о прохождении полной вакцинации и отрицательного результата PCR-теста или только отрицательного результата теста в течение последних 72 часов. В этом случае лица, которые будут въезжать в Грузию, будут обязаны повторить тест в течение следующих 72 часов. Вместе с тем, всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая также покрывают лечение от COVID-19”, — заявил Гибрадзе.
Добавим
В оперативном штабе также приняли решение увеличить список стран, граждане которых могут въехать с отрицательным ответом на PCR-тест.
Так, в список стран, граждане и резиденты которых смогут пересекать границу Грузии при наличии отрицательного ответа на PCR-тест, проведенного за последние 72 часа, будут добавлены Япония, Канада, Кувейт, Китай, Южная Корея, Молдова и Оман.
Что было ранее
Грузия возобновила регулярное авиасообщение с 1 февраля.
Также были упрощены правила въезда на территорию страны как для граждан 36 стран, так и для самих граждан страны. Въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могли граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.
С 1 марта Грузия также начала пускать к себе туристов из Армении, Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Беларуси. Путешествующим можно прилететь на самолете и при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.