Деньги английских компаний семьи Суркисов до сих пор находятся на счетах Приватбанка – адвокат

КИЕВ. 13 октября. УНН. Заявления некоторых должностных лиц Приватбанка и их юридических советников о том, что деньги английских компаний, которые находились на депозитных счетах Приватбанка на Кипре, были списаны в капитал банка по время национализации, являются неправдивыми и ложными. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил адвокат Игорь Алексеев, который представляет интересы Игоря Суркиса. Адвокат подчеркнул, что деньги априори не могли быть списаны по нескольким причинам.