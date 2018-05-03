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Граждане РФ подали рекордное количество заявок на статус беженца в США

Киев • УНН

 • 9427 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Количество заявок на получение статуса беженца от российских граждан в США установило 24-летний максимум в 2017 году, подскочив почти на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Граждане РФ подали рекордное количество заявок на статус беженца в США

Тенденция к росту количества заявок на получение статус беженца в США растет от времени возвращения Владимира Путина к власти в РФ в 2012 году. Власти США получили 2664 новые заявки от граждан России за фискальный 2017 год, который заканчивается 30 сентября. Это на 39% больше, чем за 2016 фискальный год.

Показатели 2017 года почти вдвое превышают количество первичных обращений на получение статуса беженца от россиян с 2012 года. Данные также превысили предыдущий пиковый показатель 1994 года, когда США получили 2127 заявок.

В материале указано, что: “Критики обвиняют Путина в подавлении инакомыслия — в том числе относительно политической оппозиции и бизнесменов, которые не выступают на стороне Кремля”.

Указывается, что успешные заявители должны доказать “преследования или обоснованные опасения преследования в своей родной стране из-за расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов”.

Как сообщал УНН, в прошлом году в ЕС статус беженца получили почти 540 тысяч человек.

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