Главную новогоднюю елку ожидают сегодня в 12:00 на Софийской площади

"Елка на финишной прямой! Проходим Березовку (Киевская область). Ждем на Софийской площади в 12:00!" - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в понедельник 4 декабря в 8:00 автомобиль с елкой выехал из территории Ивано-Франковской области в Киев.

Напомним, елку должны были доставить в Киев в воскресенье 3 декабря, однако из-за снегопада на Западе Украины ее перевозку было отложено.