Главную новогоднюю елку ожидают сегодня в 12:00 на Софийской площади
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Главную новогоднюю елку ожидают Софийской площади в 12 часов. Об этом сообщили представители проекта Folk Ukraine в Facebook, передает УНН.
"Елка на финишной прямой! Проходим Березовку (Киевская область). Ждем на Софийской площади в 12:00!" - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в понедельник 4 декабря в 8:00 автомобиль с елкой выехал из территории Ивано-Франковской области в Киев.
Напомним, елку должны были доставить в Киев в воскресенье 3 декабря, однако из-за снегопада на Западе Украины ее перевозку было отложено.