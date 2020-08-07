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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72171 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99167 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123645 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105564 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125444 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100771 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101672 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103785 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Главы МИД стран ЕС обсудят отношения сообщества с Турцией

Главы МИД стран ЕС обсудят отношения сообщества с Турцией

Киев  •  УНН

 • 9917 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят отношения сообщества с Турцией на неформальном заседании Совета ЕС, которое пройдет 27-28 августа в Берлине. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам встречи на Мальте главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, информирует УНН.

“Переговоры в Валетте состоялись в преддверии неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС 27-28 августа в Берлине, где вновь будут обсуждаться отношения с Турцией в продолжение дебатов, состоявшихся в Совете ЕС в Брюсселе 13 июля”, — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что “Турция является важным партнером Евросоюза”. “Государства-члены ЕС хотят видеть укрепление взаимных отношений, обращая вспять нынешние негативные тенденции”, — указывается в нем.

Что касается встречи на Мальте, то ее участники обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной повестки, включая конфликты в Ливии и Сирии, говорится в заявлении ЕС.

Справка: неформальное заседание глав МИД европейских государств под названием “Гимних” (Gymnich) проходит раз в полгода в стране, которая председательствует в Совете ЕС. В настоящее время и до конца года эта роль отведена Германии.

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