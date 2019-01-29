Глава МИД Польши призывает отправить в Украину миротворческую миссию ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призывает рассмотреть возможность отправки в Украину миротворческой миссии ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Глава польского дипломатического ведомства выступил с этим заявлением в Брюсселе на встрече министров из европейских стран-членов Совета Безопасности ООН с главой дипломатического ведомства ЕС Федерико Моґерини.
“Для нас важно сохранение проблемы агрессии против Украины в повестке дня международных форумов, в том числе и ООН. Стоит рассмотреть очередные инициативы, которые приблизят нас к решению этого конфликта, как, возможно, создание организации, миротворческой миссии ООН в Украине, или также должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины”, — заявил Чапутович.
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Во время председательства Польши в Совете Безопасности ООН в мае прошлого года состоялась дискуссия, посвященная Украине. Тогда прозвучала критика агрессивного поведения России.
Министр Чапутович сообщил, что в следующем месяце, на этот раз на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, запланировано дебаты о положении на оккупированных территориях Украины.
Как сообщал УНН, Польша предлагает создать должность специального посла Генсека ООН для Украины.