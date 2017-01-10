ФСБ РФ заявила о задержании украинца на админгранице с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Российские пограничники задержали украинца, который сменил фамилию, чтобы попасть в Крым. Об этом сообщило контролируемое Россией крымское пограничное управление ФСБ, передает УНН.
Как отмечается, инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска "Перекоп", где российские пограничники остановили "гражданина Украины 1973 года рождения". По данным российского ведомства, оказалось, что ранее по инициативе миграционной службы Краснодарского края ему был закрыт въезд в Россию до 2019 года.
В ФСБ РФ отметили, что "мужчина решил обойти запрет и обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением об изменении фамилии, после чего получил новый паспорт".
Указано, что сейчас украинец находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Если вина нарушителя будет доказана в суде, ему грозит штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до четырех лет лишения свободы.