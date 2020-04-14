Французский защитник стал трансферной целью двух клубов из Манчестера
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Центральный защитник "СБ Лейпциг" Дайо Упамекано попал в сферу интересов грандов английского футбола - "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", передает УНН со ссылкой на "Sky Sports".
Оба клуба хотят усилить защитные редуты ближайшим летом и обратили внимание на кандидатуру 21-летнего игрока: "мещане" планируют приобрести двух центральных защитников, а "МЮ" желают принять француза, ведь не уверены в будущем Смоллинга и Фила Джонса.
По сообщению издания, "МС" зимой следил за защитниками: Аке из "Борнмута", Скриниара из "Милана", дуэта из "Лестера" и украинца Николая Матвиенко из "Шахтера". В итоге руководство отказалось от идеи с покупкой любого из вышеперечисленного списка.
Отметим, отступные 21-летнего футболиста составляет 60 млн. евро.
Также добавим, в сезоне немецкой Бундеслиги Упамекано принял участие в 21 матче за "СБ Лейпциг".