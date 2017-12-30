ФК "Верес" назвал имя нового тренера

Тренерскую карьеру Свиркова начал в 2000 году. Работал с голкиперами в клубах: “Белшина” (Бобруйск), “Локомотив” (Минск). В сезоне 2004-2005 входил в тренерский штаб запорожского “Металлурга”. Впоследствии три года работал в “Спартаке” из Нальчика (Россия).

В 2009-м — возглавил клуб российской ПФЛ (аналог украинской второй лиги) “Машук-КМВ”. Затем — “Зеленоград”, молодежную грозненского “Терека” и эстонский “Нарву-Транс”.

Примечательно, что в период с 2012-го по 2017-й годы Свирков занимал должность технического директора федерации футбола Казахстана. В последние полгода специалист возглавлял клуб российской ПФЛ “Анжи-Юниор” (Зеленодольск).

Напомним, что ранее тренерский мостик “Вереса” покинул Юрий Вирт.