ФК "Верес" назвал имя нового тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Белорусский специалист Юрий Свирков стал новым главным тренером ровенского “Вереса”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Тренерскую карьеру Свиркова начал в 2000 году. Работал с голкиперами в клубах: “Белшина” (Бобруйск), “Локомотив” (Минск). В сезоне 2004-2005 входил в тренерский штаб запорожского “Металлурга”. Впоследствии три года работал в “Спартаке” из Нальчика (Россия).
В 2009-м — возглавил клуб российской ПФЛ (аналог украинской второй лиги) “Машук-КМВ”. Затем — “Зеленоград”, молодежную грозненского “Терека” и эстонский “Нарву-Транс”.
Примечательно, что в период с 2012-го по 2017-й годы Свирков занимал должность технического директора федерации футбола Казахстана. В последние полгода специалист возглавлял клуб российской ПФЛ “Анжи-Юниор” (Зеленодольск).
Напомним, что ранее тренерский мостик “Вереса” покинул Юрий Вирт.