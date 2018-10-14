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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 52832 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114844 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122847 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162282 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150824 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139531 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129920 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 177030 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118245 просмотра

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Филарет: главой Единой украинской церкви должен стать патриарх

Филарет: главой Единой украинской церкви должен стать патриарх

Киев  •  УНН

 • 55550 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украина как достигла автокефалии, так и достигнет объединения всех церквей в одну единую поместную православную церковь. Возглавить ее должен возглавить патриарх. Об этом сегодня сказал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Украины на Софийской площади, передает корреспондент УНН.

"И мы как достигли автокефалии, так достигнем и объединение всех православных церквей в одну, несмотря на то, что противодействия будут. И мы предполагаем эти противодействия. Но пусть враги наши знают, что мы и здесь победим. И создадим одну украинскую православную церковь во главе с киевским патриархом. Потому многие думают, что: "а может не патриарх, а митрополит"? Нет! Нет! Украина достойна иметь своего главу патриархом. Другого мы не хотим знать", - подчеркнул Филарет.

Напомним, Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу об автокефалии Украинской православной церкви.

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