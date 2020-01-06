Епифаний посоветовал, каким должен быть рождественский стол

"Блюда - это не главное. Это определенная традиция в украинском народе, что нужно ставить определенное количество блюд, но этот стол должен быть постным. Потому что мы готовились в течение 40 дней до встречи такого радостного праздника. Если мы сейчас будем говорить сугубо о еде, чисто о чем-то внешнем, то говорю еще раз, что мы забудем об основном. Мы празднуем Рождество Христово, мы празднуем то, ради чего воплотился Господь ради того, чтобы каждый из нас мог наследовать Царство небесное. И поэтому мы должны прежде почувствовать эту радость и духовный подъем в своем сердце, в своей душе. Потому что Христос пришел в мир и принес на Землю мир", - сказал Епифаний.

Он добавил, что если люди по-настоящему почувствуют этот мир, божественное невидимое прикосновение благодати, то тогда они почувствуют, что счастливы.

Напомним, Епифаний заявил, что Православная Церковь Украина состоялась.