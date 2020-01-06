Епифаний посоветовал, каким должен быть рождественский стол

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110048 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112636 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111139 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123034 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103636 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107112 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107420 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131753 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130556 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 192599 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Епифаний посоветовал, каким должен быть рождественский стол

Епифаний посоветовал, каким должен быть рождественский стол

Киев  •  УНН

 • 13151 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний дал наставления к Рождеству и указал, что рождественские стол должен быть постным. Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает УНН.

"Блюда - это не главное. Это определенная традиция в украинском народе, что нужно ставить определенное количество блюд, но этот стол должен быть постным. Потому что мы готовились в течение 40 дней до встречи такого радостного праздника. Если мы сейчас будем говорить сугубо о еде, чисто о чем-то внешнем, то говорю еще раз, что мы забудем об основном. Мы празднуем Рождество Христово, мы празднуем то, ради чего воплотился Господь ради того, чтобы каждый из нас мог наследовать Царство небесное. И поэтому мы должны прежде почувствовать эту радость и духовный подъем в своем сердце, в своей душе. Потому что Христос пришел в мир и принес на Землю мир", - сказал Епифаний.

Он добавил, что если люди по-настоящему почувствуют этот мир, божественное невидимое прикосновение благодати, то тогда они почувствуют, что счастливы.

Напомним, Епифаний заявил, что Православная Церковь Украина состоялась.

Украинские Национальные Новости

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