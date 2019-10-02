Энергосистема Украины до сих пор работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 187,39 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"1 октября атомными станциями произведено 187,39 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.
Также указано, что 2 октября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:
-
- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 7-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 55-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 35-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 140-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 312-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 6-е сутки среднего планового ремонта.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 970 МВт, РАЭС - 1 775 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 30 сентября АЭС было произведено 186,97 млн кВт-ч электроэнергии.