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Энергетический кризис ударит по каждому украинцу: остановка промышленности, подорожание продуктов, безработица

Киев • УНН

 • 41084 просмотра

Разбирались в том, как на каждом из нас отразится подорожание энергоносителей и как правительство может смягчить удар.

Энергетический кризис ударит по каждому украинцу: остановка промышленности, подорожание продуктов, безработица

КИЕВ. 27 октября. УНН. Несмотря на то, что практически два месяца в Европе продолжается энергетический кризис ситуация не становится лучше. К дефициту газа и многократному росту цен на него еще до наступления зимы, добавилась нехватка нефти, а в Украине нехватка угля, который нужен для прохождения стабильного отопительного сезона. УНН разбирался, как экономический кризис ударит сначала по бизнесу, а в итоге на кошельки потребителей.

Что произошло?

Не успел опомниться Европейский союз от пандемии, как возник новый вызов — энергетический кризис. Чиновники ЕС говорят, что с начала года цены на газ выросли более чем на 170%, и продолжают бить рекорды. Причин, которые привели к такой ситуации несколько.

Во-первых, это погодные условия. Зима в прошлом году в Европе была крайне холодной, как и в Азии, и в Северной Америке. Что привело к истощению запасов газа в хранилищах. На смену холодам, летом пришла аномальная жара, что привело к массовым лесным пожарам, особенно на юге Европы. Высокие показатели тепла спровоцировали высокий спрос на электроэнергию, в том числе, из-за активного использования кондиционеров. Не помогли в выработке электроэнергии ветряки, так как это лето в Европе оказалось самым безветренным с середины прошлого века. Все это вызвало еще больший спрос на газ не только в Европе. К примеру, добыча в США падает из-за недофинансирования. Такие же сбои происходят у других потенциальных продавцов: норвежцев и катарцев.

Сегодня газовые хранилища стран ЕС и Великобритании заполнены чуть больше 70%. Недостача объемов примерно 40 млрд куб.м, и эти объемы собственная добыча покрыть не может, так как из года в год сокращается. Также сокращается и производство электроэнергии из твердого топлива. Европа уже несколько лет переходит на зеленую энергетику, отключая ядерные и угольные электростанции.

Несмотря на то, что Норвегия разрешила госкомпании Equinor — второму после “Газпрома” крупнейшему поставщику топлива на рынок ЕС — нарастить экспорт с двух месторождений на 2 млрд кубометров в год, это никак не помогает в решении кризиса. Так как, только поставки “Газпрома” в прошлом году, составили 175 млрд кубометра газа.

Кстати именно Россию многие стороны обвиняют в подогревании энергетического кризиса, через манипуляции объемами поставок в сторону уменьшения. В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал газовый кризис в ЕС — “рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии”, а также заявил о готовности увеличить поставки, но при условии использования газопровода “Северный поток-2”, который сейчас проходит сертификацию в Германии.

В Украине как правительство, так и президент Владимир Зеленский сделали заявление, что если “Газпром” захочет транспортировать дополнительные объемы газа в Европу через нашу систему, то Украина готова дать большую скидку на транзит сверх законтрактованных объемов газа, впрочем, как и другим странам. В Кремле такое предложение пока что оставили без реакции.

Промышленность в свободном падении

Не ощутить болезненность энергетического кризиса у Украины шансов нет. Как ранее писал УНН, если природный газ и электричество для населения не подорожает из-за фиксированной цены, благодаря политическим факторам, то бизнесу придется платить по мировым ценам, что в итоге ляжет на потребителя. Опрошенные экономисты в один голос говорят об увеличении стоимости всей продуктовой корзины.

“Если брать цены на газ даже по контрактным договорам с „Газпромом“, например, с той же Молдовой, то цена газа 800 долларов, а еще в начале лета было 185 долларов. То есть если раньше промышленное производство использовало в собственном производстве газ по 200-300 долларов, то сейчас на уровне 800-1000 долларов. Поэтому кроме того, как прогнозировать безумный рост цен на все не приходится. Будет удорожание в первую очередь на продукты питания, потому что там структура газа очень существенная, поднятие цены будет в 3-4 раза”, — говорит экономический аналитик Валерий Клочок.

По его словам, сейчас Украина находится в критической ситуации. Помимо роста цен, может произойти и другая ситуация — производителю будет невыгодно производить определенной товар, что в итоге приведет к его дефициту и спровоцирует инфляционные процессы. “Украинская промышленность использует много газа для просушки зерна, экспортируемого в страны Европы. Покупать этот газ за 30 тысяч гривен точно не будут. Вопрос, что будет с зерном, какие объемы экспортных поставок будут сохранены? На эти вопросы ответа не дают даже промышленные производители”, — говорит Клочок.

Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, то что уже дорожает и будет дорожать еще больше. В Украине 90% малых пекарен используя в качестве топлива газ. В структуре энергопотребления доля газа составляет 60%, а электроэнергия около 40%. Во Всеукраинской ассоциации пекарей рассказывают, что при пиковых ценах доля энергоносителей в себестоимости хлеба увеличится с 5%-7% до 15%-20%. А в результате рыночных цен на хлебобулочные изделия вырастут на 10%-25%.

Экономисты дают неутешительный прогноз. Вдобавок к тому, что цена на масло, сахар, рис, гречку уже поднялась почти вдвое, куриное мясо подорожало на 38%, стоит ожидать продолжение роста цен минимум на 1,5 % в месяц. Стоимость всей мясной линейки через полгода вырастет в два раза, прогнозируют в Ассоциации мясной отрасли.

“Стабильными будут цены на картофель и традиционные овощи, так как период их сбора только завершился и предложение достаточно высокое.

Однако и они могут несколько подорожать, если вырастет экспорт”, — говорит экономист Алексей Кущ.

Председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник в разговоре с УНН, поясняет, что ситуация в промышленности уже дает тревожные сигналы. Он рассказывает, что ФРУ провели опрос ста украинских компаний-потребителей природного газа, работающих в 20 отраслях промышленности. Уже в октябре из-за цены на газ убыточными станут 91% опрошенных компаний, а в ноябре количество может достичь 96 %, хотя эти предприятия еще в январе-июле были прибыльными.

“Эти компании из различных отраслей: химической, пищевой, производство керамики, стекла, фармкомпании (где есть сушка трав). Точка с которой начались убытки — август, когда цена на газ была около 500 евро, в сентябре фактически компании начали показывать убыточность, в октябре 91%, а в ноябре 96%. Самый серьезный разрыв неплатежей мы прогнозируем на декабрь и январь. Сейчас мы будем наблюдать „эффект домино“. Когда в декабре кризис охватит более чем 50% предприятий, потому что более 49% опрошенных нами предприятий заявили, что если цена на газ будет оставаться такой высокой как в октябре, то они будут или останавливаться, или уменьшать мощности, а последнее это еще больший кассовый разрыв, потому что тебе нужно платить зарплаты, налог на землю и т.д., и с этого момента у предприятия возникает необходимость идти в банк брать кредит, а банк просит баланс показать, и видит баланс в минусе и отказывает. Это станет точкой невозврата для многих предприятий”, — поясняет Олейник.

Как следствие стоит ожидать подорожание не только продуктов питания, но и стройматериалов, посуды, химической продукции. Пока все участники рынка сигнализируют правительству о надвигающемся коллапсе, руководство страны молчит. Никаких стабилизационных мер для промышленности не планируется, утверждают руководители предприятий. Также никакого вспомогательного фонда не заложили в госбюджет на 2022 год.

Во ФРУ говорят, что подготовили и передали правительству ряд срочных мер, которые необходимо незамедлительно реализовать. Из ключевого — немедленно объявить чрезвычайное положение на рынке энергоносителей, ввести целый комплекс мер по поддержке промышленности, создание антикризисного штаба, составление и обнародование реального энергобаланса государства, который позволит предпринимателям принимать решения о возможности перехода на альтернативные виды энергии, а также увеличить собственную добычу газа.

“Власть не понимает, что делать вид, что „как-то будет“ — не получится. Когда начнутся остановки предприятий, много людей останется на улице, государству придется увеличивать субсидии и дотации на социальные выплаты. Также это уменьшит отчисления в государственный и местные бюджеты. Государство пусть решит, что выгоднее: поддержать промышленность, или позже вместе с ними подсчитывать убытки и искать деньги на безработных и субсидии”, — говорит Олейник.

По его словам, недавно состоялась встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем, первым вице-премьером, с главой комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом, однако каких-то решений нет.

“Нам обещали выучить наши предложение. Время идет, реакции нет, мы теряем возможность смягчить неизбежный удар”, — резюмирует глава Федерации работодателей Украины.

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