Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине

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"Спектр веществ, выброс которых в окружающую среду может вызвать техногенную катастрофу, очень велик. Вспомните выброс цианидов на вполне гражданском предприятии в индийском Бхопале. Это может быть аммиак, хлор, перекись этилена, и даже богатые на угарный газ продукты горения нефти или древесины являются опасными. Однако, при угрозе активных боевых действий химические предприятия, которые обычно имеют запасы опасных веществ, вывозят их или уничтожают", - рассказал Саркисян.

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По его словам, персонал таких предприятий имеет навыки борьбы с утечками и способен минимизировать риск отравления населения.

"Кстати, в Сумах утечка аммиака трагических последствий не имела", - отметил Саркисян.

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На вопрос, как минимизировать воздействие этих токсичных веществ, Саркисян ответил: "Реагировать на утечку любых технических ядов стоит так же, как и на атаки химическим оружием. Не следует пытаться выяснить их природу по запаху, ведь рядовой гражданин не имеет навыков определять вещества по запаху. В общем, категорически не стоит принюхиваться к странным запахам, ведь чем дольше вы будете находиться в отравленной атмосфере, тем более тяжелой будет степень отравления".

Кроме того, Саркисян сообщил, что любое вещество, находящееся в воздухе, в конце концов попадает в водоемы и растворяется в воде.

"Это касается и газов, и дымов, и аэрозолей. Опасность для употребления такой воды зависит от количества вещества, следовательно определить это априори невозможно. Хладнокровные обитатели водоемов — рептилии, рыбы - на порядки более уязвимы чем человек к большинству технических ядов", - сказал Саркисян.