Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 1878 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 19231 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 29449 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 63431 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 104670 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 138292 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 290945 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137051 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123567 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 387364 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 15079 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 22881 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 22578 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 11447 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 7236 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 19231 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 290945 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 309175 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 387364 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362827 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 6678 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83465 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116794 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136445 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174860 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине

Киев • УНН

 • 792715 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине во время боевых действий, когда враг атакует нефтебазы и промышленные объекты, техногенную катастрофу может вызвать выброс в окружающую среду аммиака, хлора, перекись этилена и даже богатые на угарный газ продукты горения нефти или древесины. Об этом журналисту УНН рассказал химик-токсиколог Владимир Саркисян.

Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине

Цитата

"Спектр веществ, выброс которых в окружающую среду может вызвать техногенную катастрофу, очень велик. Вспомните выброс цианидов на вполне гражданском предприятии в индийском Бхопале. Это может быть аммиак, хлор, перекись этилена, и даже богатые на угарный газ продукты горения нефти или древесины являются опасными. Однако, при угрозе активных боевых действий химические предприятия, которые обычно имеют запасы опасных веществ, вывозят их или уничтожают", - рассказал Саркисян.

Детали

По его словам, персонал таких предприятий имеет навыки борьбы с утечками и способен минимизировать риск отравления населения.

"Кстати, в Сумах утечка аммиака трагических последствий не имела", - отметил Саркисян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 21 марта в Сумах на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака

На вопрос, как минимизировать воздействие этих токсичных веществ, Саркисян ответил: "Реагировать на утечку любых технических ядов стоит так же, как и на атаки химическим оружием. Не следует пытаться выяснить их природу по запаху, ведь рядовой гражданин не имеет навыков определять вещества по запаху. В общем, категорически не стоит принюхиваться к странным запахам, ведь чем дольше вы будете находиться в отравленной атмосфере, тем более тяжелой будет степень отравления".

Кроме того, Саркисян сообщил, что любое вещество, находящееся в воздухе, в конце концов попадает в водоемы и растворяется в воде.

"Это касается и газов, и дымов, и аэрозолей. Опасность для употребления такой воды зависит от количества вещества, следовательно определить это априори невозможно. Хладнокровные обитатели водоемов — рептилии, рыбы - на порядки более уязвимы чем человек к большинству технических ядов", - сказал Саркисян.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44