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ekonomika-ukraini-demonstriruet-pozitivnie-signali-shmigal

Экономика Украины демонстрирует позитивные сигналы - Шмыгаль

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 17:40  •  10214 просмотра

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По словам Премьера, положительно влияют на экономику государственные программы поддержки бизнеса, восстановление инфраструктуры, стабильная работа юго-западного экспортного логистического коридора и другие факторы, в частности сознание бизнеса.

Украинская экономика демонстрирует позитивные сигналы, несмотря на огромный спад в начале большой войны. Удалось взять под контроль инфляционные процессы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

"Несмотря на огромный экономический спад в начале большой войны, сейчас экономика демонстрирует положительные сигналы. Так, в третьем квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП страны вырос на 9,3%. Это больше, чем ожидалось", - сказал Шмыгаль.

По его словам, положительно влияют на экономику государственные программы поддержки бизнеса, восстановление инфраструктуры, стабильная работа юго-западного экспортного логистического коридора и другие факторы, в частности сознание бизнеса.

"Нам также удалось взять под контроль инфляционные процессы. По сравнению с ноябрем прошлого года, потребительская инфляция составила 5,1%. Это меньше, чем у некоторых наших западных соседей. Уже почти собрали второй урожай военного времени - около 78 млн тонн. Минагрополитики прогнозирует, что в целом урожай составит 81,3 млн тонн. То есть на 20% больше, чем мы ожидали во время посевной кампании", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что украинская экономика демонстрирует высокую адаптивность, что ускорит восстановление и быстрее сформирует точки роста на будущее.

Дополнение

11 декабря исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины, что открывает путь Украине к получению очередного транша объемом почти 900 млн долл.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономика
Економіка України  демонструє позитивні сигнали – Шмигаль
Ukraine's economy shows positive signals - Shmyhal
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Экономика Украины демонстрирует позитивные сигналы - Шмыгаль

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