Экологи выразили опасения из-за запуска первой плавучей АЭС в России

Первую в мире плавучую электростанцию ​​с конца 2000-х годов строили на территории ОАО “Балтийский завод” в Санкт-Петербурге. Главный энергоблок спущен на воду еще в 2010 году. Как ранее сообщал представитель “Росэнергоатома” (занимается финансированием проекта) Сергей Завьялов, общая стоимость проекта составляет до 30 млрд руб. Около 22 млрд руб. составляет стоимость главного плавучего энергоблока, еще около 7 млрд — расходы на береговые сооружения.

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Еще в начале 2017 запуск реактора вызвал критику со стороны экологов, в том числе и организации “Гринпис Россия”. Её представители указывали, что ядерно опасные работы в Санкт-Петербурге были запрещены еще в 1990-е годы. В Ростехнадзоре в ответ указали, что все работы проводились с соблюдением обязательных требований безопасности.

“Испытывать ядерный реактор в таком густонаселенном районе, как центр Петербурга не менее безответственно. Однако перенос испытаний этого „ядерного Титаника“ подальше от глаз общественности не делает его менее опасным”, - прокомментировал Ян Хаверкамп, ядерный эксперт Гринпис Центральной и Восточной Европы.

Вопреки заверениям российских властей о безопасности станции экологи считают платформу уязвимой для цунами.

“Появление плавучей АЭС вызвана отнюдь не реальными потребностями Чукотки. Сейчас говорят о том, что плавучая АЭС могла бы там работать как демонстрационный экспонат для потенциальных зарубежных заказчиков, хотя там есть значительный потенциал для использования энергии ветра”, - заявил руководитель проекта энергетической программы Гринпис РФ Рашид Алимов.

На своем пути платформа пройдет через эстонские, датские, шведские и норвежские воды, а использовать ее планируют вблизи береговых линий.

“Академик Ломоносов” — первая в мире плавучая АЭС, с помощью которой планируется обеспечивать энергией вблизи полуострова Чукотка в РФ. Ее задачей станет замена мощностей Билибинской АЭС. Мощность плавучей станции в 70 МВт обеспечивают 2 модифицированных судовых реактора. Когда станция доберется до Мурманска, где проживает 300 тыс. человек, её заполнят ядерным топливом и запустят реакторы.

Напомним, 26 апреля 1986 произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции — техногенная, экологически гуманитарная катастрофа, вызванная двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока ЧАЭС, расположенной на территории Украинской ССР. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Состоялся радиоактивный выброс мощностью в 300 Хиросим. Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США. Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси. В результате аварии прямого радиационного поражения потерпела двенадцатая часть территории Украины. Пострадали 3,2 млн человек, среди которых более 1 млн детей. Опасный уровень радиоактивного загрязнения наблюдается на площади более 50 тыс. квадратных метров. Эвакуированные 116 тыс. жителей из 76 населенных пунктов. Радиоактивное поражение испытали около 600 тыс. Человек, прежде всего ликвидаторы катастрофы. Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.