В Одесской области двое мужчин похитили знакомого, пытаясь выбить у него признание в краже нескольких сотен долларов. Теперь им грозит до десяти лет заключения. Об этом УНН пишет со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Детали

В Пересыпском районе Одессы двое работников автобазы похитили своего коллегу, которого подозревали в краже нескольких сотен долларов.

58-летний и 33-летний мужчины назначили встречу своему 25-летнему коллеге вблизи универсама. Устроили посиделки, а потом силой затолкали его в автомобиль, отвезли домой к старшему мужчине. Там привязали веревкой к батарее и начали бить, требуя признания в краже. В результате противоправных действий сообщников, потерпевший получил легкие телесные повреждения.

Под утро, когда злоумышленники уснули, потерпевший развязал веревку и выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома. Упав, он получил закрытые переломы пяточных костей, относящиеся к категории телесных повреждений средней тяжести.

На улице пострадавший попросил помощи у прохожих, которые вызвали ему бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали мужчину и сообщили о нем в полицию.

Полицейские задержали правонарушителей и изъяли веревку, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства их противоправных действий.

После проведения ряда экспертиз, проведя следственные мероприятия и собрав доказательную базу фигурантам сообщили о подозрении в похищении и незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий потерпевшему (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины), а также в умышленном деянии, направленном на причинение лицу сильной физической боли с целью принудить его совершить действия, противоречащие его воле, в том числе получить информацию или признание, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде залога, который они уже оплатили. Согласно действующему законодательству, правонарушителям грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет - рассказала старшая следователь отделения полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 Елена Сарсакова.

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