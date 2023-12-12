Дубинского переведут в отдельную камеру

После заявления народного депутата Александра Дубинского о якобы его избиении в СИЗО, Печерский суд Киева согласился перевести нардепа в отдельную камеру. Об этом Дубинский сам рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Печерский Суд (судья Шапутько) вынес решение о применении мер безопасности в отношении нардепа Дубинского, пока он находится в СИЗО. Его будут содержать в одиночной камере, отдельно от других - говорится в заметке.

Адвокаты нардепа также предоставили фото решения Печерского суда.

Ранее УНН сообщал, что Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года. Перед заседанием он заявил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны.

Ранее нардеп заявил о якобы избиении в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.

Напомним

Александр Дубинский, арестованный по обвинению в государственной измене, дал согласие на проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свое заявление об избиении в СИЗО, сообщают его адвокаты. Он настаивает на использовании полиграфа НАБУ.

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