Дубинского переведут в отдельную камеру
Киев • УНН
Печерский суд Киева согласился перевести народного депутата Александра Дубинского в одиночную камеру в СИЗО после того, как он заявил об избиении.
После заявления народного депутата Александра Дубинского о якобы его избиении в СИЗО, Печерский суд Киева согласился перевести нардепа в отдельную камеру. Об этом Дубинский сам рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Печерский Суд (судья Шапутько) вынес решение о применении мер безопасности в отношении нардепа Дубинского, пока он находится в СИЗО. Его будут содержать в одиночной камере, отдельно от других
Адвокаты нардепа также предоставили фото решения Печерского суда.
Ранее УНН сообщал, что Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года. Перед заседанием он заявил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны.
Ранее нардеп заявил о якобы избиении в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.
Напомним
Александр Дубинский, арестованный по обвинению в государственной измене, дал согласие на проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свое заявление об избиении в СИЗО, сообщают его адвокаты. Он настаивает на использовании полиграфа НАБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Апелляционный суд оставил Дубинского под стражей
Дубинского переведут в отдельную камеру
Печерский суд Киева согласился перевести народного депутата Александра Дубинского в одиночную камеру в СИЗО после того, как он заявил об избиении.
Зеленский заявил сенаторам, что Украина и в следующем году будет давить на рф
Президент Украины Зеленский во время выступления в Сенате США отметил необходимость дальнейшей поддержки со стороны США, включая оружие дальнего радиуса действия и усиление противовоздушной обороны для сохранения давления на россию.
Почти 60% украинцев считают, что надо воевать с рф даже при условии сокращения помощи Запада - КМИС
Опрос показывает, что 58% украинцев выступают за продолжение военных действий против России, даже при условии уменьшения западной помощи, тогда как 32% предпочитают прекратить их, если будут предоставлены серьезные гарантии безопасности. Региональные мнения разнятся, с большей поддержкой продолжения на западе и в центре Украины.
США сегодня могут объявить о предоставлении еще 200 млн долл. помощи Украине - журналист
Сегодня США могут объявить о выделении Украине военной помощи в размере 200 миллионов долларов, что совпадает с обращением президента Зеленского к Конгрессу за дополнительной поддержкой.
Офис Генпрокурора определил основные приоритеты в сотрудничестве с миссией ООН по правам человека в Украине: детали
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин встретился с представителями ООН, чтобы обсудить приоритеты сотрудничества, в частности касающиеся защиты уязвимых групп населения и документирования военных преступлений российских оккупантов в Украине.
Дружеская и откровенная: Зеленский о встрече с сенаторами США
Президент Зеленский охарактеризовал свою встречу с американскими сенаторами как дружескую и откровенную, отметив потребность Украины в дальнейшей американской поддержке.
Канада расширила санкции в отношении россии, в список попали десятки физических лиц
Канада ввела санкции против 30 россиян, которые участвовали в "выборах" на оккупированных россией территориях Украины, направленных на поддержку незаконных аннексий.
Подход к помощи Украине не изменился: спикер Палаты представителей США сделал заявление накануне встречи с Зеленским
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сохраняет свою позицию относительно помощи Украине, требуя отдельного голосования за будущую помощь и безопасность границ, накануне встречи с президентом Зеленским.
До 5 лет заключения: Совет ЕС предлагает сажать за решетку тех, кто помогает рф уклоняться от санкций
ЕС разрабатывает законопроект, который предусматривает уголовную ответственность, включая лишение свободы на срок до 5 лет, за помощь в обходе санкций ЕС, с особым акцентом на агрессию России против Украины.
Дело экс-главы Фонда госимущества: сообщено о подозрении должностному лицу "Укрнафты"
Должностному лицу "Укрнафты" и бывшему заместителю председателя ФГИУ, предъявлено обвинение в хищении более 400 миллионов гривен государственных предприятий. Он является одним из 11 подозреваемых по делу о масштабной коррупции и отмывании средств на сумму более 10 миллиардов гривен.