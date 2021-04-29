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Доступное жилье для украинцев: Рада приняла законопроект

Доступное жилье для украинцев: Рада приняла законопроект

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 5308 о введении финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Законопроект соответствующими изменениями предлагает предусмотреть Минфину осуществить выпуски облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд грн, с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ЗАО "Укрфинжитло", в частности для обеспечения граждан Украины жильем и урегулирования вопроса деятельности ЗАО "Укрфинжитло" в связи с присоединением к нему Государственного ипотечного учреждения.

Кроме того, предусмотрены изменения, связанные с определением особенностей прекращения Государственного ипотечного учреждения путем присоединения к ЗАО "Укрфинжитло".

Как утверждают в "Слуге народа", благодаря законопроекту в Украине появится единая мощная организация, которая будет иметь необходимый ресурс, чтобы продолжить программы обеспечения жильем украинцев.

Как пояснил глава Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, предполагается, что Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания".

После присоединения ГИУ, появятся новые финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан Украины доступным жильем, утверждает Аристов.

В "Слуге народа" ожидают, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тыс. квартир для передачи их в финансовый лизинг.

Справка

Правительство в ноябре 2020 года поручил Министерству финансов обеспечить создание ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" для запуска доступного ипотечного кредитования населения.

В одном из ноябрьских интервью глава Минфина Сергей Марченко говорил, что специальная компания будет докапитализированна правительством.

По его словам, "планируется, что такие кредиты будут предоставляться в сумме до 2 млн грн по низким процентным ставкам, приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев". Второе направление - финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направлено для сохранения рабочих мест, содействия в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих, указывал Марченко.

Тогда, комментируя, будут ли низкие ставки фиксированы на протяжении всего периода кредитования, министр финансов отмечал, что "да, государство берет на себя риски, в том числе инфляционные". Однако, он обещал запуск этих программ еще в конце прошлого года, а о "доступной ипотеке" под 7% стало известно лишь в конце января этого года.

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