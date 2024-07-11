В результате удара рф по Мирнограду, что в Донецкой области, количество раненых возросло до 12. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 12 ранены - обновленная информация по обстрелу Мирнограда", - сообщил глава ОГА.

Он также отметил, город сегодня вечером дважды попал под вражеский огонь.

"Россияне убили 15-летнего парня и ранили 12 человек, среди которых двое 13-летних подростков. Повреждены два десятка домов и админздание. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - резюмировал Филашкин.

Напомним

Ранее Филашкин сообщал, что в течение суток, 11 июля, оккупационные войска рф несколько раз ударили по Донецкой области. В результате вражеских атак есть раненые и погибшие, среди них дети.