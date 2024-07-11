В течение суток, 11 июля, оккупационные войска рф несколько раз ударили по Донецкой области. В результате вражеских атак есть раненые и погибшие, среди них дети. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

В Мирнограде россияне убили 15-летнего подростка, ранили трех человек, в том числе 13-летнюю девушку. Повреждены 18 домов и админздание. В Новоселовке Первой Очеретинской громады 1 человек погиб и 1 ранен - рассказал глава ОВА.

Также по его словам, в Райгородке Николаевской громады ранены 5 человек, повреждены 10 домов. Еще 1 человека россияне убили в Северске и ранили 1 в Лимане.

Филашкин подчеркнул, что это - очередное доказательство того, что россияне стремятся начисто истребить наших людей.

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