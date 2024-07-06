Биржа благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, стала лауреатом национального конкурса "Благотворительная Украина - 2023" в номинации "Платформа добра", пишет УНН.

"На фоне марафона непрерывной работы, конвейера неотложных задач, ежедневной рутины деятельности нашей организации рано или поздно случаются и приятные моменты, которые отбалансируют эти гонки на истощение и доказывают, что все вложенные усилия - не напрасны. Мы всегда глубоко благодарны, когда нашу работу оценивают, как должное, и отмечают. В этом году Биржа Благотворительности "ДоброДій" стала лауреатом Национального конкурса "Благотворительная Украина - 2023: благотворительность на защите Украины", - говорится в сообщении Биржи Благотворительности.

Это единственный в Украине общенациональный конкурс благотворительных организаций, который проводится с 2012 года Ассоциацией благотворителей Украины. Его цель - поддержка и развитие эффективной благотворительности, меценатства и волонтерства.

В 2023 году национальный экспертный совет рассмотрел 1 604 заявки, среди которых "ДоброДій" был признан лауреатом в номинации "Платформа добра".

"3 место в этой номинации является огромным достижением для нашей команды! Эта победа - это признание нашей неустанной работы и подтверждение того, что мы на правильном пути. Быть лауреатом такого престижного конкурса - не только большая честь, но и большая ответственность перед нашими подопечными и обществом. Мы благодарны всем партнерам и донорам за поддержку и веру в нашу миссию. Вместе мы делаем мир лучше!", - отметили в Бирже Благотворительности.

Напомним

С февраля 2022 года до конца июня 2024 года "ДоброДій" вместе с партнерами оказала помощь на общую сумму 125 850 000 грн.

Эта помощь была направлена на поддержку:

- Сил обороны Украины - 91 070 000 грн;

- базовых медицинских учреждений - 8 390 000 грн;

- тяжелобольных детей - 12 660 000 грн;

- получателей гуманитарной помощи - 13 300 000 грн;

- образовательных и социальных инициатив - 430 000 грн.

Приобщиться к любому из благотворительных проектов, который откликнется в вашем сердце и срезонирует с вашей потребностью помогать другим, можно на официальном сайте Биржи благотворительности "ДоброДій".