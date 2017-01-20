Дни украинского кино стартовали в Брюсселе

ukru
15:33 • 33252 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 60007 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 96700 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 119783 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 108104 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 117734 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128809 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139874 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144270 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132212 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 84902 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 105175 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 115862 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 93124 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 54666 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 33268 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 27267 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 54672 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 119784 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 160635 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 132895 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 141393 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 146578 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 145401 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148970 просмотра
Актуальное
Дни украинского кино стартовали в Брюсселе

Дни украинского кино стартовали в Брюсселе

Киев • УНН

 • 10266 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в Брюсселе состоялось открытие Дней украинского кино, которые представляют наиболее резонансные современные ленты, а также киноклассику в живом сопровождении известных украинских музыкантов. Об этом на странице в Facebook сообщает Missionof Ukrainetothe EU, передает УНН.

В сообщении отмечается, что в 2017 году киносмотр пройдет во второй раз. Показы проходят в Центре изобразительных искусств BOZAR, самой культурной институции Бельгии.

"Фильм-открытие - классическая немая лента Александра Довженко "Земля" в сопровождении живой музыки от знаменитого украинского этно-хаос группы "ДахаБраха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концепция Дней украинского кино 2017 - это исследование границ.

"Фильмы рассказывают о границах между нациями, которые пролегают не только в пространстве, но и в плоскости ценностей", - добавили в сообщении.

Также отмечается, что среди лент, которые будут представлять Украину есть: документальное кино "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука (приз жюри на IDFA, доминант на нынешний "Оскар" от Украины), документальное кино "Мариуполис" режиссера Мантаса Кведаравичюс, лента "Гнездо горлицы" режиссера Тараса Ткаченко (приз экуменического жюри международного кинофестиваля в Мангейме-Гейдельберге; главный приз Одесского международного кинофестиваля за лучший украинский фильм) и лента "Родные" Виталия Манского (представляла Украину на кинофестивале в Торонто и на фестивале DOKLeipzig).

Напомним, Дни украинского кино проходили в Будапеште в ноябре 2016 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКультураМультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы