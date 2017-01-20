Дни украинского кино стартовали в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в Брюсселе состоялось открытие Дней украинского кино, которые представляют наиболее резонансные современные ленты, а также киноклассику в живом сопровождении известных украинских музыкантов. Об этом на странице в Facebook сообщает Missionof Ukrainetothe EU, передает УНН.
В сообщении отмечается, что в 2017 году киносмотр пройдет во второй раз. Показы проходят в Центре изобразительных искусств BOZAR, самой культурной институции Бельгии.
"Фильм-открытие - классическая немая лента Александра Довженко "Земля" в сопровождении живой музыки от знаменитого украинского этно-хаос группы "ДахаБраха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что концепция Дней украинского кино 2017 - это исследование границ.
"Фильмы рассказывают о границах между нациями, которые пролегают не только в пространстве, но и в плоскости ценностей", - добавили в сообщении.
Также отмечается, что среди лент, которые будут представлять Украину есть: документальное кино "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука (приз жюри на IDFA, доминант на нынешний "Оскар" от Украины), документальное кино "Мариуполис" режиссера Мантаса Кведаравичюс, лента "Гнездо горлицы" режиссера Тараса Ткаченко (приз экуменического жюри международного кинофестиваля в Мангейме-Гейдельберге; главный приз Одесского международного кинофестиваля за лучший украинский фильм) и лента "Родные" Виталия Манского (представляла Украину на кинофестивале в Торонто и на фестивале DOKLeipzig).
Напомним, Дни украинского кино проходили в Будапеште в ноябре 2016 года.