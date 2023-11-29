Детский фонд ООН передал Украине более 200 тысяч доз "омикронспецифической" вакцины против COVID-19

Обновленная версия вакцины от американской компании "Pfizer" против штамма "Омикрон" коронавируса, доставлена в Украину благодаря детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и будет распределена между всеми областями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

203 тысячи доз "омикронспецифической" вакцины против COVID-19 для бесплатных прививок доставил в Украину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Это обновленная версия вакцины Comirnaty от американской компании Pfizer, адаптированная специально для защиты против штамма "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Она будет распределена между всеми областями - говорится в сообщении.

По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, вакцина будет доступна на уровне каждой области Украины, но более 200 тысяч доз вакцины, которую доставил ЮНИСЕФ, предназначены для бустерной прививки тех, кто уже имеет первичный курс вакцинации против COVID-19.

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Сейчас на территории Украины циркулирует более 13 штаммов вируса SARS-CoV-2. Игорь Кузин призвал всех позаботиться о здоровье и усилить иммунитет, - особенно это касается людей, которые входят в группы риска, с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями, старше 60 лет.

Всего с начала эпидсезона, который начинается в Украине в октябре, более миллиона украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19. Общий рекомендуемый курс по первичной вакцинации против COVID-19 - три прививки.

Отмечается, что 203 тысячи доз обновленной вакцины Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, работающей с правительствами и производителями, чтобы обеспечить доступ к вакцинам против COVID-19 по всему миру.

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