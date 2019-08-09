Десантники ВСУ: Украине необходимо усилить институт военной юстиции

В заявлении отмечается, что такая практика соответствует евроатлантическим стремлениям Украины.

"По опыту стран НАТО. Возможно возобновление военных судов и усиление института военной юстиции усилит правовую защиту государства, Вооруженных Сил и украинских военнослужащих. Украинское государство уверенно шагает в европейское будущее, учитывая их принципы, нормы, социальные гарантии и правовую защиту своих граждан", - говорится в заявлении командования.

Именно с целью продвижения к развитию правового государства в Украине были созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции и Высший антикоррупционный суд. Но, несмотря на то, что Украина находится в состоянии войны на первый план стали вопросы повышения обороноспособности страны, реформирование всей системы органов государственной власти и многое другое, отметили десантники.

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"В таких условиях, нужно четко понимать необходимость функционирования всех государственных институтов "войны и мира".

Весомым и определяющим фактором эффективной деятельности Вооруженных Сил Украины стала налаженная структура военной юстиции и повышения ее роли в выполнении возложенных на государство функций и задач.

Юристы всех уровней, которые проходят военную службу в рядах десантно-штурмовой войск, почти ежедневно продолжают сталкиваться с различными ситуациями в военной сфере для урегулирования которых необходимы решения специализированных органов. По их мнению и опыту - таким органом мог бы стать военный суд. Он должен быть укомплектован компетентными и квалифицированными судьями, которые не понаслышке знают военную специфику, хорошо знают законодательство, регламентирующее деятельность армии: Уставы Вооруженных Сил Украины, директивы, инструкции и соответствующие руководящие документы и многое другое", - заявили десантники.

Кроме того, международный опыт стран-партнеров по Североатлантическому альянсу и других ведущих армий стран мира, показывает, что практика судебного строительства не создала единой универсальной модели военного правосудия.

"Однако, каждая страна при этом учитывала свой собственный исторический опыт, географическое положение, экономические возможности, международные отношения, состояние Вооруженных Сил и ряд других факторов.

Опираясь на многолетний опыт функционирования военной юстиции Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады и других государств, которые имеют развернутую систему военной юстиции (военную прокуратуру, военную полицию, институт военных адвокатов и военные суды) и учитывая реалии суровой жизни, в условиях угроз со стороны "северного соседа", есть действительная потребность возобновления военных судов и усиление института военной юстиции в Украине.

Именно это значительно усилит правовую защиту государства, Вооруженных Сил и украинских военнослужащих, которые верно и преданно защищают Родину", - считают в командовании ДШВ ВСУ.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.

Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).