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Депутат московской думы предложил "денацифицировать" еще 6 стран

Киев • УНН

 • 592263 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Страны Прибалтики, а также Польша, Молдова и Казахстан должны быть "демилитаризованы и денацифицированы" россией. Так считает депутат московской думы Сергей Савостьянов и составил этот документ. Об этом сообщает УНН.

Депутат московской думы предложил "денацифицировать" еще 6 стран

Цитата

"рф, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов.

Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают русские", об этом в своем Twitter сообщил Михаил Подоляк.

Подробности

Российские СМИ передают, депутат московской думы Сергей Савостьянов составил этот документ и заявил, что такая "операция" обеспечит устойчивую безопасность всей Европе.

"Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, россии и всей Европе. Для более полного процесса обеспечения безопасности рф в зону денацификации и демилитаризации кроме Украины, считаю целесообразным включить в Прибалтику (Литва, Латвия, Эстония), Польшу, Молдову и Казахстан", — отметил он в документе.

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