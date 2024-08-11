День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

Сегодня, все любители танцев под зажигательную музыку могут присоединиться ко Дню хип-хопа, пишет УНН.

11 августа 1973 года диджей Кул Херк устроил вечеринку, на которой представил революционную диджейскую технику, известную как "брейкбит".

Используя два вертушки, он удлинил инструментальные паузы в фанковых песнях, создав непрерывный ритм, который позволил танцорам максимально продемонстрировать свои движения. Это нововведение заложило основу того, что впоследствии стало мировым культурным феноменом.

Влияние хип-хопа выходит далеко за пределы музыки. Он стал мощным средством социального комментирования, предоставляя голос маргинализированным сообществам и обращаясь к таким проблемам, как расовое неравенство, жестокость полиции и городская бедность.

Этот жанр также оказал глубокое влияние на моду, язык и изобразительное искусство, формируя мировую молодежную культуру бесчисленными способами.

В Украине сегодня, во второе воскресенье августа, отмечаются два профессиональных праздника: День работников строительной отрасли и День работников ветеринарной медицины.

В условиях полномасштабной российской агрессии и необходимости восстановления разрушенной инфраструктуры и жилого фонда профессия строителя становится ключевой в нашей стране.

Сейчас в Украине в сфере строительства официально работают около 250 тысяч человек.

Также сегодня День Ветеринара. Во многих украинских семьях есть домашние любимцы, которые тоже нуждаются в своей медицинской помощи.

Специалисты, которые лечат животных начали появляться, с того времени как человечество начало их приручать.

Первая школа ветеринаров появилась во Франции в XVIII веке по личной инициативе короля Людовика XV.

По неофициальной мировой статистике чаще всего к ветеринарам обращаются владельцы собак.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Евпла.

Евпл был священником на острове Сицилия. Своими проповедями он многих местных жителей обратил в христианство.

Во время усиления гонений на христиан во времена императора Диоклетиана Евпла схватили язычники. Проповедник не отрекся от веры в Господа. За это его долго пытали, а затем казнили.

Именины 11 августа празднуют Евгений, Василий, Максим, Мария.