День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа
Киев • УНН
11 августа 1973 года диджей Кул Херк устроил вечеринку, на которой представил революционную диджейскую технику, известную как "брейкбит". Используя две вертушки, он удлинил инструментальные паузы в фанковых песнях, создав непрерывный ритм.
Сегодня, все любители танцев под зажигательную музыку могут присоединиться ко Дню хип-хопа, пишет УНН.
11 августа 1973 года диджей Кул Херк устроил вечеринку, на которой представил революционную диджейскую технику, известную как "брейкбит".
Используя два вертушки, он удлинил инструментальные паузы в фанковых песнях, создав непрерывный ритм, который позволил танцорам максимально продемонстрировать свои движения. Это нововведение заложило основу того, что впоследствии стало мировым культурным феноменом.
Влияние хип-хопа выходит далеко за пределы музыки. Он стал мощным средством социального комментирования, предоставляя голос маргинализированным сообществам и обращаясь к таким проблемам, как расовое неравенство, жестокость полиции и городская бедность.
Этот жанр также оказал глубокое влияние на моду, язык и изобразительное искусство, формируя мировую молодежную культуру бесчисленными способами.
В Украине сегодня, во второе воскресенье августа, отмечаются два профессиональных праздника: День работников строительной отрасли и День работников ветеринарной медицины.
В условиях полномасштабной российской агрессии и необходимости восстановления разрушенной инфраструктуры и жилого фонда профессия строителя становится ключевой в нашей стране.
Сейчас в Украине в сфере строительства официально работают около 250 тысяч человек.
Также сегодня День Ветеринара. Во многих украинских семьях есть домашние любимцы, которые тоже нуждаются в своей медицинской помощи.
Специалисты, которые лечат животных начали появляться, с того времени как человечество начало их приручать.
Первая школа ветеринаров появилась во Франции в XVIII веке по личной инициативе короля Людовика XV.
По неофициальной мировой статистике чаще всего к ветеринарам обращаются владельцы собак.
По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Евпла.
Евпл был священником на острове Сицилия. Своими проповедями он многих местных жителей обратил в христианство.
Во время усиления гонений на христиан во времена императора Диоклетиана Евпла схватили язычники. Проповедник не отрекся от веры в Господа. За это его долго пытали, а затем казнили.
Именины 11 августа празднуют Евгений, Василий, Максим, Мария.