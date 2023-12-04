Даже российские чиновники мало понимают цифру: британская разведка оценила потери рф в войне в Украине

Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения рф в Украину оцениваются в диапазоне от 290 тысяч до 350 тысяч человек, при этом даже среди российских чиновников, вероятно, мало понимают общую цифру потерь, сообщили в Минобороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

"В период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы минобороны рф, вероятно, потеряли от 180 000 до 240 000 военнослужащих ранеными и около 50 000 убитыми. Наемники "группы вагнера", вероятно, потеряли около 40 000 раненых и 20 000 убитых. Таким образом, в целом российская сторона, вероятно, потеряла около 220 000-280 000 раненых и около 70 000 убитых. Таким образом, общие потери российских бойцов оцениваются в диапазоне от 290 000 до 350 000 человек", - говорится в отчете МО Британии.

Как отмечается, медиана оценочного диапазона составляет 320 000 общих потерь российских оккупантов.

Даже среди российских чиновников, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за давно сложившейся культуры нечестной отчетности в армии - сообщили в МО Великобритании.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 332 810 человек.