Даже российские чиновники мало понимают цифру: британская разведка оценила потери рф в войне в Украине
Киев • УНН
Российские войска, вероятно, понесли общие потери от 290 000 до 350 000 с момента вторжения в Украину
Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения рф в Украину оцениваются в диапазоне от 290 тысяч до 350 тысяч человек, при этом даже среди российских чиновников, вероятно, мало понимают общую цифру потерь, сообщили в Минобороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
"В период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы минобороны рф, вероятно, потеряли от 180 000 до 240 000 военнослужащих ранеными и около 50 000 убитыми. Наемники "группы вагнера", вероятно, потеряли около 40 000 раненых и 20 000 убитых. Таким образом, в целом российская сторона, вероятно, потеряла около 220 000-280 000 раненых и около 70 000 убитых. Таким образом, общие потери российских бойцов оцениваются в диапазоне от 290 000 до 350 000 человек", - говорится в отчете МО Британии.
Как отмечается, медиана оценочного диапазона составляет 320 000 общих потерь российских оккупантов.
Даже среди российских чиновников, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за давно сложившейся культуры нечестной отчетности в армии
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 332 810 человек.
Даже российские чиновники мало понимают цифру: британская разведка оценила потери рф в войне в Украине
Российские войска, вероятно, понесли общие потери от 290 000 до 350 000 с момента вторжения в Украину.
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