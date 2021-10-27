"Дарница" будет упаковывать лекарства в сверхсовременные герметичные блистеры европейского образца

Упаковочное новшество стало частью модернизации производства, которой постоянно занимается “Дарница”, отыскивая новые способы усовершенствовать отечественную фармацевтическую продукцию.

“Прежде всего, мы заботимся о безопасности потребителя и работаем над тем, чтобы лекарственные средства были максимально защищены от воздействия внешней среды и после того, как они уже попали на полки аптек и к потребителю. Фармацевтическая компания „Дарница“ использует для этого сверхсовременные мировые технологии и разработки”, — отмечает директор по регуляторным вопросам “Дарницы” Александр Торгун.

Пленка для упаковки всегда подбирается очень тщательно, ведь от ее качества зависит срок годности и условия хранения продукта. Материал выбирают в зависимости от четырех факторов: химических особенностей активных фармацевтических ингредиентов и состава, возможных факторов воздействия и риска.

ALU/ALU используют для первичной упаковки. Пленка фольги холодного формования покрывает блистер и непосредственно контактирует с лекарственным средством.

Она состоит из трех непроницаемых слоев. В частности, полиамид защищает лекарство от воздействия кислорода, алюминиевая фольга противостоит воздействию света, а полихлорвинил делает пленку водонепроницаемой. Так образуется многослойная защита, которая гарантирует, что никакое лекарство не потеряет своих свойств до истечения срока годности.

Благодаря тому, что ALU/ALU защищает чувствительные к внешнему воздействию медицинские препараты, лекарства в такой упаковке способны сохранять свою эффективность даже в странах с экстремальными климатическими условиями.

Фармацевтическая компания “Дарница” основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании — помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция “Дарницы” экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании — семья Загорий.