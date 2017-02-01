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Д.Трампа информируют о ситуации в Украине - Белый дом

Д.Трампа информируют о ситуации в Украине - Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президенту США Дональду Трампу докладывают о ситуации, которая разворачивается в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на Fox News.

"Президента держат в курсе. Для этого есть совет национальной безопасности, команда по национальной безопасности", - сказал Ш.Спайсер.

Он также пообещал, что американская администрация сообщит, в случае, если получит новые данные о ситуации.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.

Украинские Национальные Новости

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