Чтобы помочь Украине: Мишель заявил, что ЕС стремится ускорить производство боеприпасов

В Евросоюзе хотят ускорить производство боеприпасов, чтобы помочь Украине защищаться от российской агрессии. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Радио Свобода президент Евросовета Шарль Мишель, передает УНН.

"Европейские лидеры осознают всю необходимость четко дать понять..., что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе. То же самое касается военного оборудования. Мы решили ввести то, что называем Европейским фондом мира, чтобы поощрить большую военную поддержку Украины в координации с нашими государствами-членами. Есть общая политическая воля усовершенствовать инструмент, усовершенствовать механизм, основанный на базе, что мы хотим предоставить через ЕС и двустороннюю помощь больше ракет, больше боеприпасов", - отметил Мишель.

Президент Евросовета признал, что в прошлом в ЕС недооценивали важность инвестиций в собственные оборонные возможности. Их развитие планируют обсудить на саммите лидеров, запланированном на 14-15 декабря.

"Мы решительно выступаем за расширение промышленного сотрудничества для создания мощной индустриальной базы в ЕС. Это означает, что в краткосрочной перспективе нам нужно больше инвестировать. Нам нужно больше расширяться, иметь больше европейских возможностей для помощи Украине, а также больше инструментов в наших руках для большего сдерживания. Это пункт первый. Но параллельно мы должны работать в среднесрочной и долгосрочной перспективах над развитием этих промышленных баз", - подчеркнул топ-чиновник.

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На саммите на этой неделе лидеры ЕС также планируют рассмотреть и предоставление Украине 20 миллиардов евро на следующие четыре года на финансирование ее военных нужд.