Почему отказывают в кредите?

Совет: если вам нужна небольшая сумма, не обязательно оформлять кредит. Вы можете воспользоваться кредитной картой. На кредитной карте можно открыть лимит, который вам подойдет.

К тому же, у каждой карточки есть грейс-период (в среднем до 65 дней), который позволяет пользоваться кредитными средствами без процентов. Подробнее о том, что лучше выбрать – кредит или кредитную карту, читайте в статье на Finance.ua.

Вместе с Finance.ua разбираемся, каким клиентам банки и МФО опасаются выдавать деньги и что сделать, чтобы гарантированно получить кредит онлайн или кредитную карту.

У вас низкий кредитный рейтинг

Кредитная история – это документ, в котором содержится информация обо всех кредитных операциях человека. В нем указано, сколько открытых и закрытых займов есть у заемщика, вовремя ли он выплачивал их, подавал ли он заявку на кредит в несколько банков или МФО одновременно и т.д. Кредитный рейтинг формируется на основе данных по кредитной истории.

В соответствии с законодательством, граждане Украины имеют право бесплатно проверить свою кредитоспособность один раз в году. Можно проверять историю и повторно, но это уже обойдется в 30-50 грн.

Самый простой способ вернуть доверие кредиторов – это исправить испорченную в прошлом кредитную историю. Чтобы улучшить кредитную историю, необходимо оформить несколько кредитов и вернуть их вовремя.

Узнать свой кредитный рейтинг вы можете с помощью бесплатного сервиса от Finance.ua.

У вас низкий официальный уровень дохода

Ваш доход важен для кредиторов, так как он напрямую влияет на сумму, которую вам могут выдать. В большинстве финансовых организаций кредит не выдают, если сумма ежемесячного платежа по займу превышает 40-50% ежемесячного дохода заемщика.

Это нужно для того, чтобы не превышать кредитную нагрузку на заемщика. Если сумма выплат по кредиту будет занимать больше половины дохода, есть риск, что заемщик не выплатит кредит. В таком случае кредитор может выдать меньше денег, чем запрашивал клиент.

Вы предоставили документы/заполнили заявку с ошибками или опечатками

Сделка по выдаче кредита – это серьезный договор, поэтому все документы должны соответствовать требованиям законодательства.

Это поможет обезопасить как финансовое учреждение, так и самого клиента: если у вас возникнут споры с кредитором, и вы будете уверены в своей правоте, то сможете обратиться за помощью в суд.